Kunden buchen Online-Termine selbstständig

18.11.2021 – Vermittler müssen immer digitaler werden. Dass war die zentrale Botschaft auf einer hybrid durchgeführten Messe Innovario. Die Digitalisierung hat sich durch die Coronapandemie deutlich beschleunigt und wird auch künftig den Vermittleralltag prägen. Jede Art von Werbung muss immer erst auf dem Smartphone funktionieren.

Große Erfolge hat die MLP Finanzberatung SE mit der online Terminvereinbarung erzielt. 2021 hatten insgesamt 45.000 Kunden selbstständig einen Online-Beratungstermin beim Allfinanzvertrieb vereinbart.

„Alle diese Kunden mussten vom Berater nicht mehr angerufen werden“, sagte Alexander Hofmann, Abteilungsleiter Beraterarbeitsplatz bei dem Vermittlungsunternehmen, am Dienstag auf der 7. Innovario. Damit verdoppelten sich die Terminanfragen gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Online-Sessions verdoppelten sich von rund 120.000 auf 240.000 in 2021. Das Tool wird von der Flexperto GmbH integriert. Das Unternehmen ist bei der Video-Beratung führend und arbeitet auch für etliche Versicherer. „Die Kunden haben das System sehr gut angenommen“, so Hofmann.

Arbeiten von „irgendwo“ in der Welt

Der Online-Terminservice wird Ende 2021 voll in das MLP-Kundenportal integriert. „Die Online-Terminvereinbarung ist für mich der Schlüssel zum Kunden“, meinte der Abteilungsleiter. Künftig könnte sie auch so gehandhabt werden, dass der Berater drei Tage nur noch online arbeitet. „Von Deutschland oder von irgendwo in der Welt“, erläuterte Hofmann.

Mit Flexperto hat MLP auch eine Video-Finanzanlage-Beratungsstrecke verwirklicht, bei der schon die Einwilligung der gesetzlich notwendigen Aufzeichnung des Gesprächs dokumentiert wird. Zwei bis dreimal am Tag werden die Dokumentationen von Flexperto in die MLP-Cloud überspielt und dann beim Softwareanbieter gelöscht.

Eine Gesprächs-ID macht es möglich, die Dokumentation schnell zu finden und auch den Prüfern der Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen.

Laut Hofmann könnte 2022 die Zahl der selbstständigen Terminvereinbarungen noch deutlich auf 100.000 bis 200.000 steigen. Zudem will der Allfinanzdienstleister eine datenkonforme Whatsapp-Lösung entwickeln und den Sprachassistenten Alexa künftig ebenfalls für Terminvereinbarung einsetzen.

Lead-Kampagne mit einfachem Tool

Eine automatisierte Kampagnenunterstützung stellte die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG in Kooperation mit der BSI Business Systems Integration AG vor.

Dabei erhalten die Vermittler vom Versicherer eine E-Mail mit der Vorstellung einer Bestandsaktion. Bei der kann Kunden, die beispielsweise nur eine Verkehrsrechtsschutz-Versicherung abgeschlossen haben, ein umfangreicherer Schutz zu Sonderkonditionen angeboten werden.

Nach Feststellung der Roland könnten viele Vermittler einen Großteil ihrer Bestandskunden nicht mehr aktiv betreuen. Die Kampagne sei von jedem IT-System losgelöst für jeden Vermittler nutzbar. Nach seiner Einschätzung der Roland erhöhen solche automatischen Werbeaktionen, bei denen der Abschluss dunkel verarbeitet wird, deutlich die Zufriedenheiten bei Kunden und Vermittler.

Corona hat die digitale Entwicklung beschleunigt

Laut Thorsten Paech vom Client Solutions Insurance DACH bei Facebook hat die Corona-Pandemie die digitale Entwicklung um den Faktor zehn beschleunigt. „Es ist heute ganz normal, die Oma per Video anzurufen oder Alltagsgegenstände online zu bestellen“, so Paech.

Versicherungsvermittler hätten in der Pandemie deutlich schneller als Assekuranzen ihre Kunden über sozialen Medien kontaktiert. „Unsere Plattform wurde massiv genutzt“, sagte der Facebook-Manager, der gleichzeitig darauf verwies, dass sein Unternehmen keine Zahlen veröffentlicht.

Reels sind ein neuer Werbetrend

Digitales Marketing müsse heute immer zuerst für das Smartphone entwickelt werden. Paech: „Über das klassische TV sind viele Endkunden längst nicht mehr erreichbar.“ Sinnvoll sei es zudem Werbebotschaften sowohl über Video als auch über statische Bilder ohne Ton zu verbreiten. „Nicht jeder will sich gerade ein Video anschauen“, so der Werbeexperte.

Zudem müsste beachtet werden, dass Werbung auf dem Smartphone immer in Story-Format vertikal konzipiert werden muss. „Niemand dreht heute noch sein Mobiltelefon“, erläuterte Paech.

Reels, kurze Multi-Clip-Videos mit Ton und Effekten würden bei Facebook und Instagram künftig die Kommunikation bestimmen. Zudem würden Videos mit Augmented Reality künftig als neuer Werbetrend entstehen.

Sparkassen setzen auf digitales Versicherungstool

Stefan Bachmann (Bild: Christian Gohdes)

Mit dem Joint Venture von Jung, DMS & Cie. AG und Provinzial Holding AG soll die immer wieder totgesagte Bancassurance nun Fahrt aufnehmen. Katalysator sei die Plattformtechnologie von Jung DMS, über die der neue Sparkassen-Versicherungsmanager (VersicherungsJournal 29.6.2021) bedient wird. Das digitale Tool ermöglicht unter anderem auch Versicherungsvergleiche.

„Der Versicherungsmanager ist von allen Sparkassen-Verantwortlichen gesetzt und wird in allen Regionen eingesetzt werden“, sagte Stefan Bachmann, der Vorstand bei Jung DMS und der JDC Group AG ist.

Die Öffentlichen Versicherer würden mit dem Tool ihren Bestand sichern. Die Banker könnten dann aktiv Gegenangebote machen und würden an den Provisionen der Fremdverträge verdienen. „Damit ist garantiert, dass der Kunde nicht irgendwohin abhaut“, so Bachmann. Gleichzeitig könnten eigene Produkte, etwa in der Lebensversicherung promotet werden.

Geordnete Ventillösung

Laut Jung DMS sollen über das Joint Venture rund 100 Sparkassen binnen fünf Jahren eine Million neue Privatkunden über den S-Versicherungsmanager und die JDC Plattform betreuen.

Damit würde sich die Ausschließlichkeit der Sparkassen zu einer „geordneten Ventillösung“ öffnen und der Verkauf am Point of Sale künftig eine echte Bedarfserfüllung darstellen. Eine besondere Rolle spielt laut Bachmann PSD2, die eine Auswertung der Kontoinformationen ermöglicht.