Komposit: Diese Anbieter sind top bei der Schadenregulierung

11.12.2018 – Besonders gute Erfahrungen bei der Schadenregulierung haben unabhängige Vermittler im privaten Kompositgeschäft mit der Haftpflichtkasse gemacht. Die Gesellschaft wurden in den Zweigen Privat- und Tierhalterhaftpflicht, Hausrat und Unfall am jeweils häufigsten als positives Beispiel genannt. In Rechtsschutz setzte sich die KS/Auxilia durch, in Kraftfahrt die VHV und in Wohngebäude die Domcura. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2018.

Hinsichtlich der Schadenregulierung im privaten Kompositgeschäft legen unabhängige Versicherungsvermittler den größten Wert auf eine hohe Fachkompetenz und gute Erreichbarkeit der Ansprechpartner. Größte Defizite sind aus Sicht von Maklern und Mehrfachvertretern die Länge der Regulierungsdauer und – auch hier – die Erreichbarkeit der Ansprechpartner (VersicherungsJournal 10.12.2018).

Dies sind zentrale Ergebnisse der aktuellen Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erhobenen Studie Asscompact Trends.

Die Nettostichprobengröße für die Auflage IV/2018 wird mit 357 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Anfang Oktober und Anfang November des Jahres. Als Sonderthema wurde die „Schadenregulierung im privaten Schaden-/ Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen.

Die Besten in Rechtsschutz und Kraftfahrt

Im Rahmen der Untersuchung wurde auch ermittelt, mit welchen Anbietern die befragten Vermittler in den vergangenen zwölf Monaten die besten Erfahrungen gemacht haben. In fast allen Kompositzweigen zeigten sich dabei eindeutige Spitzenreiter.

So setzte sich in der Rechtsschutz-Versicherung die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit einem Anteil an den Nennungen von fast einem Drittel gegen die Wettbewerber durch. Dahinter folgt die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG mit hauchdünnem Vorsprung auf die Arag SE. Die beiden Gesellschaften kamen allerdings auf nicht einmal halb so große Anteile.

Noch größer war der Vorsprung der VHV Allgemeinen Versicherung AG in der Kraftfahrtversicherung. Fast jeder dritte Befragte nannte die Hannoveraner. Für die ärgsten Verfolger Kravag-Sach Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VVaG, Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und Allianz Versicherungs-AG stimmten nur zwischen gut elf und knapp zehn Prozent.

Die Haftpflichtkasse in Haftpflicht an der Spitze

Was die Haftpflichtversicherung betrifft, so fiel das Votum der unabhängigen Vermittler ebenfalls sehr eindeutig aus. Annähernd vier von zehn Befragten nannten die Haftpflichtkasse in der Privathaftpflicht, sogar noch einige Prozentpunkte mehr in der Tierhalterhaftpflicht.

Im privaten Haftpflichtgeschäft haben die Makler und Mehrfachvertreter zudem gute Regulierungserfahrungen mit der VHV und der Axa Versicherung AG gemacht. Jeder achte beziehungsweise fast jeder zehnte Vermittler gab den beiden vorgenannten Anbietern seine Stimme.

In der Tierhalterhaftpflicht-Versicherung liegt der NV-Versicherungen VVaG mit einem Anteil von fast einem Sechstel an zweiter Stelle. Den Bronze-Rang teilen sich die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland und die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.

Domcura gewinnt in Wohngebäude

In der Wohngebäudeversicherung liegt die Domcura AG mit einem Anteil von etwa einem Siebtel in Front. Auch die Axa auf Position zwei konnte noch einen zweistelligen Anteil der Nennungen auf sich vereinen.

Die Plätze drei bis neun liegen nur vier Prozentpunkte auseinander. Den Platz auf dem Treppchen sicherte sich die Basler Sachversicherungs-AG, während Rang vier an die VHV ging. An fünfter Stelle folgen gleichauf die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group und der Deckungskonzeptanbieter Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH.

Hausrat und Unfall: Haftpflichtkasse an jeweils erster Stelle

In der Hausratversicherung setzte sich die Haftpflichtkasse mit über einem Fünftel Anteil gegen die Ammerländer Versicherung VVaG durch. Für Letztere stimmte rund jeder siebte Befragte. Dahinter folgen dicht beieinander die Basler, die Helvetia und die VHV.

Die Haftpflichtkasse belegt auch in der privaten Unfallversicherung die Spitzenposition, was gute Erfahrungen mit der Schadenregulierung angeht. Auf Platz zwei liegt die Interrisk, Rang drei teilen sich die Baden-Badener Versicherung AG und die Rhion Versicherung AG.

Die 159-seitige Studie „Asscompact Trends IV/2018“ kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.