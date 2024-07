Kollision mit ausparkendem Auto beim Überholen eines Lkw

19.7.2024 (€) – Es gibt die Pflicht, beim Überholen einer Kolonne im Falle einer sich auftuenden Lücke wegen des dann häufig zu gewärtigenden Querverkehrs besonders besonnen und rücksichtsvoll zu fahren und nicht auf die Einhaltung der eigenen Vorfahrt zu vertrauen. Sie besteht nicht, wenn ein Fahrer an einem in zweiter Reihe vor einer Grundstückseinfahrt stehenden Lkw lediglich vorbeifahren will. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 4. Juni 2024 entschieden (VI ZR 374/23).

