Koalition legt Gesetzentwurf für schnellere Arzttermine vor

25.7.2018 – Die Terminvergabe in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) soll jetzt deutlich verbessert werden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will mit seinem Gesetzentwurf für schnellere Termine und bessere Versorgung weitere Verabredungen des Koalitionsvertrags umsetzen. Der Verband der Ersatzkassen begrüßt das Vorhaben und hofft, dass Privatpatienten zukünftig nicht mehr bevorzugt werden.

Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Gesetzentwurf für schnellere Termine und bessere Vergütung (TSVG) vorgelegt. Er erklärte, die Koalition sorge dafür, dass gesetzlich Versicherte künftig schneller einen Arzttermin bekommen. „Ärzte, die uns dabei helfen, die Versorgung zu verbessern, sollen höher und außerhalb des Budgets vergütet werden.“

Jens Spahn (Bild: Maximilian König)

Terminvermittlung auch für Haus- und Kinderärzte

Der Terminvermittlungs-Service der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) soll nicht nur für Fachärzte gelten, sondern auch für Haus- und Kinderärzte. In Akutfällen sollen Patienten auch während der Sprechstundenzeiten an Arztpraxen oder Notfallambulanzen vermittelt werden können.

Die Terminservicestellen sollen künftig unter der einheitlichen Rufnummer 116117 an sieben Tagen 24 Stunden erreichbar sein.

Längere Öffnungszeiten für Arztpraxen

Die Sprechstundenzeiten sollen von mindestens 20 auf mindestens 25 Stunden ausgeweitet werden, wobei Hausbesuchszeiten angerechnet werden sollen. Die KVen sollen im Internet über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte informieren. Sie sollen aber auch kontrollieren, ob die Mindestsprechzeiten eingehalten werden.

Zudem sollen Ärzte künftig fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunde anbieten, ohne dass der Patient eine Terminvereinbarung haben muss.

Für die Zusatzangebote sollen die Ärzte besser und außerhalb des Budgets entlohnt werden. Die soll etwa für Leistungen gelten, die in offenen Sprechstunden erbracht werden. Solche offenen Sprechstunden bieten aber auch schon heute eine ganze Reihe von Fachärzten und Krankenhäuser an.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen zudem verpflichtet werden, in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten eigene Praxen oder Versorgungsalternativen (Patientenbusse, mobile Praxen, digitale Sprechstunden) anzubieten.

Ersatzkassen gegen Bevorzugung von Privatversicherten

Der Verband der Ersatzkassen (VDEK) begrüßte, dass Spahn bei der Terminvergabe, „das Thema, was die Patienten am meisten umtreibt“, jetzt handeln wolle. Auch die Vermittlung von Terminen online sollte in Zeiten der Digitalisierung selbstverständlich sein.

Im weiteren parlamentarischen Verfahren sollte endlich klargestellt werden, dass „Privatversicherte weder bei der Behandlung noch bei der Vergabe von Terminen bevorzugt werden dürfen“, fordert der VDEK.

Bei den offenen Sprechstunden warnt der Verband vor finanziellen Fehlanreizen.

Die elektronische Patientenakte soll spätestens 2021 kommen

Die gesetzlichen Krankenkassen müssen dem Gesetzentwurf zufolge ihren Versicherten bis spätestens ab 2021 eine elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung stellen. Ein mobiler Zugriff auf medizinische Daten der ePA soll auch mittels Smartphone oder Tablet möglich sein.