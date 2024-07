Kleinlein prangert „überhöhte Provisionszahlungen“ der Lebensversicherer an

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Nach „ernüchternden Erkenntnissen“ will die Aufsicht die IT der Versicherer nun vor Ort prüfen. Dieses und auch die Themen Provisionsdeckel und Zinszusatzreserve waren am Mittwoch Thema auf einer Fachtagung zur Lebensversicherung. (Bild: Lier) mehr ...

Die hohen stillen Lasten in den Büchern der Lebensversicherer sind so lange unproblematisch, wie die Kunden nicht übermäßig kündigen. Das aber ist angesichts attraktiver Zinsen für Neuanlagen oder drohender wirtschaftlicher Nöte nicht auszuschließen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

24.1.2023 –

Auch in diesem Jahr hat Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, wieder einen (nicht ganz ernst gemeinten) Blick in die Zukunft gewagt. Was dieses Jahr für Vertrieb und Versicherungswirtschaft an Überraschungen bereithält. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...