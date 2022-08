Kfz-Versicherung: Schäden fressen E-Auto-Rabatt

3.8.2022 – Derzeit sind manche Elektro-Auto-Modelle in der Versicherung noch günstiger als vergleichbare Benziner. Grund sind besondere Öko-Rabatte der Kfz-Versicherer. Doch tatsächlich sind die Reparaturen der E-Fahrzeuge aufwendiger. Das fließt immer stärker in die Modellstatistik ein und dürfte auf lange Sicht die Policen von E-Autos teurer machen. Zudem könnten die Öko-Rabatte gestrichen werden.

Autos mit Alternativantrieb boomen. Über 44 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen des ersten Halbjahrs 2022 waren mit alternativen Antrieben ausgestattet. Nahezu ein Viertel (24,7 Prozent) entfiel dabei auf Neuwagen mit einem Elektroantrieb. Die Neuzulassungen von E-Pkw erreichten einen Anteil von 13,5 Prozent und damit ein Plus von über 26 Prozent, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilt.

Hohe Rabatte für Öko-Autos

Um die Besitzer dieser oft hochpreisigen Öko-Autos buhlen die Versicherer derzeit mit hohen Rabatten. Gleichzeitig bestimmen immer stärker die Schäden die Prämien der alternativ angetriebenen Fahrzeuge.

Ein Prämien- und Leistungsvergleich bleibt notwendig, denn es gibt weiterhin ein großes Preisgefälle. Die Leistungen unterscheiden sich hingegen nur noch marginal. Teilweise ist aber eine Zusatzversicherung für E-Fahrzeuge notwendig.

Noch 60 Prozent der E-Auto-Modelle günstiger

Die Check24 Vergleichsportal GmbH hat eine Analyse von 29 Autopärchen veröffentlich. Dabei wurden die durchschnittlichen Prämien der fünf günstigsten auf dem Portal gelisteten Anbieter für E-Autos und Verbrenner gegenübergestellt. Nicht erfassen kann Check24 dabei beispielsweise die Prämien des Huk-Coburg-Konzerns, der als Preisbrecher gilt.

In rund 59 Prozent der Fälle ist die Prämie für E-Autos im Vergleich von Check24 zu den vergleichbaren Verbrenner-Modellen günstiger. In der Spitze bis zu fast 39 Prozent.

Bei rund 41 Prozent der Musterrechnungen ist hingegen das Modell mit Verbrennungsmotor bei der Versicherungsprämie günstiger. Im Schnitt aller beim Portal analysierten Anträge für E-Autos liegt der Preisvorteil für E-Autos nur bei zwei Prozent.

Versicherung: E-Autos günstig durch Öko-Rabatt E-Modell Verbrenner (vergleichbares Modell) Vorteil/ Nachteil E-Modell in Prozent (Durchschnitt der fünf günstigsten Tarife im Portal Check24) BMW i3 / i3s BMW 220i Active Tourer -38,9 Kia e-Soul Kia Sorento 2.2 CRDi -38,3 Citroën e-C4 Citroën C4 Aircross e-HDi -33,7 Porsche Taycan Porsche Panamera -24,9 Opel Corsa-e Opel Corsa 1.2 DI Turbo -17,5 VW Golf VII e-Golf VW Golf VII 1.4 TSI -15,5 Peugeot e-208 Peugeot 208 -13,6 Ford Mustang Mach-E AWD Ford Mustang 2.3 -13,2 Hyundai Kona Hyundai Kona 1.6 CRDi -11,7 Mercedes-Benz EQV Mercedes-Benz V 250 CDI -10,6 VW ID.3 Pure VW Taigo 1.5 TSI OPF -7,6 Kia e-Niro Kia Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid -5,6 Skoda Enyaq 80 iV Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 -5,2 VW e-Up! VW Up! 1.0 -3,2 VW ID.4 Pure 125 VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION -1,7 Hyundai Ioniq 5 Hyundai i20n 1.6 -1,5 Mini Cooper SE Mini Cooper S Clubman 1.6 -0,7 Renault Twingo Electric Vibes Renault Twingo 0.9 3,6 BMW iX3 Sdrive 75 BMW X2 M35i 3,9 Citroën Spacetourer Citroën Jumpy / Spacetourer M BlueHDi 100 4,2 Opel Mokka-e Opel Mokka 1.2 DI Turbo 7,5 Audi Q4 40 e-tron Audi A4 Avant 40 TFSI 9,9 Honda Honda e Honda Jazz 1.5 10,4 Renault Zoe R110 Renault Twingo 0.9 12,1 Peugeot e-2008 Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 14,6 Nissan Leaf Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 18,1 Mercedes-Benz EQA 300 4Matic Mercedes-Benz GLA 220 4Matic 25 Jaguar I-Pace EV320/EV400 Jaguar E-Pace P300 AWD 41,2 Audi e-tron GT Quattro Audi RS3 Limousine 42,3

Tatsächliche Schäden beeinflussen zunehmend den Preis

Das überrascht, denn noch geben sehr viele Autoversicherer einen Extra-Rabatt für E-Autos, in der Regel auf die Gesamtprämie für den Vollkasko- und Haftpflichtschutz. Je nach Anbieter liegt der Nachlass zwischen zehn und 20 Prozent.

Doch unter dem Strich wird kaum noch ein Prämienvorteil für E-Autos am Markt erzielt. Teilweise müssen die E-Autobesitzer im Vergleich zu Verbrennern sogar deutliche Mehrprämien bezahlen. Daher beeinflussen die tatsächlichen Schäden immer stärker den Versicherungspreis.

Stark motorisierte Modelle tendenziell klar höher eingestuft

Genau wie bei „normalen“ Autos, ist auch beim E-Auto entscheidend, welche Typklasse der Stromer hat. Die Einstufung in die Risikoklasse resultiert aus der Zahl und dem Aufwand für Unfälle sowie für sonstige Schäden. Betrachtet wird anhand dieser Tarifmerkmale beispielsweise, wie hoch die Reparaturkosten nach einem Schaden ausfallen oder wie häufig das versicherte Modell gestohlen wird.

Ein Blick in die Typklassen von E-Fahrzeugen zeigt, dass stark motorisierte Modelle tendenziell deutlich höher eingestuft sind. Wer also bei der Kfz-Versicherung für E-Autos sparen will, sollte schon jetzt ein Modell mit besonders günstiger Typklasseneinstufung wählen.

Schadendurchschnitt bei E-Autos deutlich höher

Die Versicherer werden ihre Öko-Rabatte, mit denen sie die E-Mobilität fördern wollen, nicht ewig aufrechterhalten. Nach Erkenntnis des Allianz Zentrums für Technik (AZT) sind die Reparaturen von Unfallschäden bei Elektroautos nämlich eigentlich teurer als bei Fahrzeugen mit herkömmlichem Antrieb.

„Die Schadendurchschnitte bei Kollisionsschäden liegen für E-Autos im Vergleich zu Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben um rund 30 Prozent höher“, sagte Carsten Reinkemeyer AZT-Leiter der Sicherheitsforschung anlässlich des Allianz Autotages 2021 (VersicherungsJournal 23.9.2021). Ursache ist, das E-Autos schwerer sind, weil die Batterie besonders geschützt wird.

Treten trotzdem Schäden am Akku auf, dann handelt es sich oft um einen Totalschaden, weil die Batterie gegen ein ganz neues Aggregat ausgetauscht werden muss. „Wir haben noch keinen Batteriemarkt“, stellte Reinkemeyer fest. Zudem könnten Reparaturen bisher nur durch Spezialisten durchgeführt werden. Das erhöhe deutlich den Aufwand.

Auch Schäden am Hochvoltkabel wären teuer, weil eine Reparatur bisher nicht möglich ist. Einen Austausch bezifferte Reinkemeyer auf rund 7.000 Euro. Gegen Marderbiss würden aber manche Hersteller schon eine Ummantelung anbieten, was den Schaden extrem auf rund 100 Euro senken könnte.