Kfz-Versicherung: Die fairsten Anbieter für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge

19.3.2025 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Autoversicherungskunden mit Hybrid- oder Elektrofahrzeugen wissen, welche Produktgeber sie als am fairsten bewerten. Ein „sehr gut“ erhielten wie im Vorjahr ADAC Autoversicherung, Allianz, Cosmos, Ergo, Generali, Huk24, Huk-Coburg, LVM, Signal Iduna und SV sowie neuerdings Allianz Direct, Provinzial und Württembergische. Nicht mehr zu den Topanbietern gehört die WGV.

Im Rahmen der Studie „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Versicherern 2025“ der Servicevalue GmbH wurden neben den Service- und Direktversicherern (VersicherungsJournal 7.3.2025) und Telematikangeboten (14.3.2025) auch die Offerten für Elektro- und Hybridfahrzeuge unter die Lupe genommen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden drei Teildimensionen mit insgesamt zehn Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot (Angebotsvielfalt, Transparenz der Produkte und Leistungen, Deckungs-/Leistungserweiterungen, Bonusmöglichkeiten, Flexibilität der Produkte),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragsstabilität),

faire Schadenregulierung (Reaktionszeit im Schadenfall, Schadenabwicklung, Regulierungsumfang).

WERBUNG

Vierstufige Skala zur Bewertung der Kfz-Versicherer

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Autoversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die drei Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten 13 (Vorjahr: elf) Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Die Allianz Direct, die Provinzial und die Württembergische schafften den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen ist die WGV-Versicherung AG.

Sieben Versicherer mit der Note „gut“

Letztere reiht sich zusammen mit sieben weiteren Marktteilnehmern in die „gute“ Gruppe ein. Dazu gehören

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 430-seitigen Berichtsbands können in diesem Studienflyer (PDF, 519 KB) nachgelesen werden.