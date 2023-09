Kfz-Versicherung 2024: Beiträge steigen um mindestens zehn Prozent

8.9.2023 – Die Autoversicherung steht vor einer besonders schwierigen Wechselsaison. Der wirtschaftliche Druck ist in diesem Jahr besonders hoch. Gleichzeitig dürften die Kunden wieder mehr Aufmerksamkeit auf ihre Kfz-Versicherung richten. Drei Versicherer werden 2024 ein neues Telematik-Angebot auf den Markt bringen. Im Hintergrund steht der Marktriese Huk-Coburg.

Die deutschen Autoversicherer müssen die Beiträge im nächsten Jahr im Schnitt um mindestens zehn Prozent erhöhen. „Das gilt, wenn eine ‚schwarze Null‘ erreicht werden soll“, sagte Onnen Siems, Geschäftsführer der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) am Donnerstag am Rande der diesjährigen Konferenz „K-Tagung 2023 – Bitte wenden! Umdenken in K“.

Die Tagung wird gemeinsam von MSK und der Scor Rückversicherung Direktion für Deutschland – Niederlassung der Scor SE veranstaltet.

Höhere Anpassung für Gewinne

Onnen Siems (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Kfz-Versicherer, die in die Gewinnzone fahren wollen, müssen die Beiträge noch stärker erhöhen“, betonte Siems. Der ökonomische Druck auf die Branche sei nun viel stärker geworden.

Siems: „Im vorigen Jahr waren die Kassen durch die geringere Mobilität wegen Corona noch besser gefüllt.“ Der Unterschied in der Branche sei groß. Wer im vorigen Jahr schon etwas angepasst hat, müssen nun nicht mehr so stark erhöhen.

Nach Einschätzung von Markus Imle, Vorstand der Neodigital Autoversicherung AG, einem Joint Venture zwischen der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und der Neodigital Versicherung AG, würden die Kunden in diesem Jahr hinsichtlich ihre Autoversicherung wieder „deutlich sensibler“.

Nach hohen Energiepreisen im vorigen Jahr würde nun die Kfz-Versicherung in den Focus rücken. „Viele reagieren zudem erst, wenn sie eine Beitragserhöhung erhalten“, so Imle. Und die sei notwendig. Es wären starke Marktanpassungen von vielen Versicherern zu erwarten.

Mit Telematik Erhöhungen abfangen

Eine Lösung für Vermittler bietet die Neodigital ab Januar mit einem eigenen Telematiktarif, bei dem die besten Autofahrer bis zu 30 Prozent sparen können (VersicherungsJournal 6.2.2023, 22.2.2023).

Alexander Fechner (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Wir haben mit Versicherungsmaklern gesprochen und ihnen erläutert, dass sie so die Erhöhungen für viele Kunden auffangen können“, sagte Alexander Fechner, Geschäftsführer der We Enable Service GmbH, einer Tochter der Neodigital. Das Feedback vieler Vermittler wäre positiv.

Technische Basis des neuen Telematikangebots ist ein Beacon, ein kleiner Sensor, der den Fahrstil der Kunden misst. „Nur wer mit dem Sensor arbeitet, hat Erfolg, weil es dann eine geringe Fehleranfälligkeit gibt. Wir haben aus den Fehlern anderer Anbietern gelernt.“ Systematisch seien in den letzten zwei Jahren die Bewertungen und Kommentare der Kunden im Internet ausgewertet worden.

Weitere neue Telematik-Tarife

Viele Kfz-Versicherer waren in der letzten Zeit wieder aus ihren Telematikangeboten ausgestiegen (18.5.2022). Zuletzt hatte die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG zum 1. September 2023 ihr Angebot für das Neugeschäft eingestellt.

Vorher war die Generali-Gruppe, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG (Sijox) und die Württembergische Versicherung AG aus den Pay-as-you-drive-Tarifen ausgestiegen. Trotzdem glaubt man bei Neodigital unverändert an den Erfolg von Telematik.

„Anfang 2024 werden neben der Neodigital zwei weitere Versicherer ganz neu Telematik-Tarife anbieten“, sagte Fechner. Datenbasis aller Tarife ist der MSK-Datenpool, der auch treuhänderisch von den Aktuaren verwaltet wird.

Die Daten stünden allen zur Verfügung, die sich am neuen Telematik-Angebot beteiligen wollen. Selbst der erste Telematikanbieter in Deutschland, die Sparkassen Direktversicherung AG, die ihr Angebot schon vor Jahren eingestellt hat, habe wieder Interesse gezeigt.

Neodigital: 50.000 Kunden im Jahr 2024

Das Joint-Venture zwischen dem Marktführer Huk-Coburg und Neodigital, die Neodigital Autoversicherung, soll ebenfalls 2024 Fahrt aufnehmen. Immer mehr Aggregatoren wie die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, die Jung, DMS & Cie. AG oder die Blau direkt GmbH würden angebunden. Insgesamt sollen 50.000 Kfz-Haftpflicht-Versicherungen verkauft werden.

„Davon entfallen 30 Prozent auf Flotte- und Gewerbeversicherung“, erläuterte Fechner. Auch für Flotten wird an einer Telematik-Lösung gebastelt. „Hier gibt es aber ganz andere Anforderungen“, sagte der Experte. So gelte es nicht, einen Fahrer-Score zu ermitteln, sondern die Ursachen zu finden, warum eine Flotte gut und die andere schlecht verläuft. Fechner: „Das macht Telematik möglich.“