Kfz-Versicherer haben deutliche Corona-Profite eingeheimst

17.5.2022 – Die Kfz-Versicherer haben hohe Gewinne durch die Corona-Pandemie eingefahren. Die Kunden haben ihre geringeren Fahrleistungen meist gar nicht angezeigt. Obwohl die Schäden schon im dritten Jahr rückläufig sind, werden die Prämien erhöht.

Die Kfz-Versicherer sind die großen Corona-Gewinner. Sie konnten 2020 und 2021 hohe Überschüsse einfahren. Während die Einnahmen unverändert sprudelten, gingen die Schäden deutlich zurück.

Selbst 2022 könnte nochmals ein Gewinnjahr werden. Das geht aus einer Analyse des Rückversicherers General Reinsurance AG hervor, die am Montag auf der Konferenz „Mobilität & Kfz-Versicherung“ des Business-Forum21 (BF21) vorgestellt wurde.

Marco Morawetz (Archivbild: Lier)

Technischer Verlust von 1,5 bis 7,5 Prozent

„Durch Corona gab es zwei riesig ertragreiche Jahre“, sagte Marco Morawetz, Gen-Re-Experte für die Kfz-Versicherung. Der technische Gewinn habe 2020 bei 3,9 Milliarden Euro gelegen, 2021 bei 1,9 Milliarden Euro und könnte – starken Corona-Einfluss unterstellt – auch 2022 bei rund 1,3 Milliarden Euro liegen. Für 2022 gibt es aber auch gegenteilige Prognosen.

So rechnet Gen Re nun bereits mit einer Inflationsrate von sechs Prozent, weil Reparaturen und Ersatzteile teurer werden und die Gehälter steigen. Das könnte dazu führen, wenn auch der Corona-Einfluss auf die Fahrtätigkeit nicht so stark ausfällt, dass die Kfz-Versicherer am Ende des Jahres Verluste einfahren.

Je nach Szenario rechnet Morawetz mit einem möglichen technischen Verlust von 1,5 bis 7,5 Prozent. Im schlechtesten Szenario würde der technische Verlust der Branche dann bei 2,2 Milliarden Euro liegen, im sanfteren Szenario bei 435 Millionen Euro.

Geringere Mobilität reduziert Schäden deutlich

Immerhin sind, so Morawetz, die ersten drei Monate des Jahres 2022 noch stark von Corona geprägt gewesen. „Damit geht eine deutlich geringere Fahrleistung einher“, erläuterte der Rückversicherer.

Die Statistik ausgewerteter Handydaten zeigt, dass sich die geringere Mobilität überproportional auf die Schäden auswirkt. Die Schadenhäufigkeit liegt in allen Monaten der Jahre 2020 und 2021 unter der des Vor-Corona-Jahres 2019. In der Spitze fiel die Zahl der Schäden in der Kfz-Haftpflichtversicherung um über 40 Prozent geringer aus; in der Vollkasko um rund 30 Prozent.

Dabei war das Jahr 2021 von deutlich mehr Elementarschäden geprägt. „Schäden durch Überschwemmungen im Ahrtal, durch den Sturm „Volker“ und einige Hageltiefs in Baden-Württemberg haben zu einem Gesamtschaden von 1,5 Milliarden Euro durch Unwetter geführt“, erläuterte Morawetz. Gleichzeitig gab es keinerlei Einbruch bei den Beitragszahlungen.

Versicherer erhöhen Preise

Rund 29 Milliarden Euro werden die Kfz-Versicherer 2022 einnehmen. „Es gibt kaum Kunden, die ihre Fahrleistung nach unten korrigieren“, stellte Morawetz fest. Obwohl die Kunden damit viel Geld sparen könnten. Gleichzeitig haben die Kfz-Versicherer ihre Mehreinnahmen durch die Corona-Pandemie nicht an ihre Kunden zurückgegeben.

Das Tarifniveau in der Kfz-Versicherung ist 2022 leicht um 0,4 Prozent gestiegen – trotz weniger Schäden. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Gen Re)

2021 sank das Tarifniveau lediglich um 1,3 Prozent. Zum 1. Januar 2022 wurde es sogar branchenweit um 0,4 Prozent angehoben, wie aus der Analyse von 520.000 Kundenprofilen von 46 Kfz-Versicherern hervorgeht. Die Preisunterschiede am Markt bezifferte Morawetz mit rund 40 Prozent. Autofahrer können daher weiterhin extrem sparen, wenn sie ihre Kfz-Versicherung vergleichen.

Politische Situation, höhere Rohstoffpreise und Lieferkettenengpässe

Fraglich ist nach Meinung des Analysten, ob nach Ende der Corona-Pandemie die alten Fahrleistungen überhaupt wieder zurückkehren. So würden auch künftig viele Meetings online abgehalten, was zu einem Rückgang der Geschäftsreisen führe, und vermehrte Homeoffice-Arbeit würde den Pendlerverkehr einschränken.

Zudem gebe es eine gesellschaftliche Entwicklung zur Nachhaltigkeit, die dazu führe, dass das Auto freiwillig weniger gefahren wird. Unsicherheiten gibt es durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Steigende Kraftstoffpreise würden in der Regel die Fahrleistung reduzieren. Zudem muss durch die harten Lockdowns in China weiterhin damit gerechnet werden, dass Computer-Chips für Kraftfahrzeuge Mangelware sind.

Die politische unsichere Situation, höhere Rohstoffpreise und Lieferkettenengpässe würden sich wahrscheinlich schon auf den Autoneukauf auswirken, der in diesem Jahr um rund 30 Prozent gefallen ist. In allen früheren Jahren nahm die Zahl der Fahrzeuge auf dem Markt um eine Million pro Jahr zu.

Weniger Zulassungen bedeuten auch weniger Autoversicherungen. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Gen Re)

Onpier will Big-Player angreifen

Über das Business-Portal onpier.de will die Prisma Plattform GmbH künftig über alle Sparten hinweg versicherungsfremde Mehrwertdienste anbieten. Die Plattform wird derzeit von der Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG, der HDI Versicherung AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. betrieben.

Die Plattform, die eine Cloud-Lösung ist, nutzt die Technik der SDA SE Open Industry Solutions. „Damit sind alle Basisdienste wie Anmeldung und Autorisierung sowie Verträge, Anträge oder Rechnungen bereits implementiert“, erläuterte der HDI-Vorstandsvorsitzende Herbert Rogenhofer. Die Plattform startet mit einem Gebrauchtwagen-Verkaufsservice.

Die Angebote an die Kunden, gemeinsam dürften die drei Assekuranzen rund 18 Millionen Kunden haben, gehen aber nicht direkt über die Plattform, sondern werden vom jeweiligen Versicherer über seinen Vertrieb angeboten. Wie er diese Angebote gestaltet, ist ihm überlassen. So können die Mehrwertdienste über Vermittler, Makler oder die Homepage laufen.

40 Ausschließlichkeits-Agenturen des LVM werden beispielsweise zum 1. Juli den Probeverkauf von Kundenfahrzeugen starten. Die Kunden können ihr Fahrzeug über rund 100 bundesweit verteilte Filialen der Carglass GmbH bewerten lassen. Das Kaufangebot gilt sieben Tage. Die Agenturen erhalten für die Kaufvermittlung eine Tippgeberprovision. Weitere drei Mehrwertdienste werden derzeit vorbereitet.

Nachfragemacht der deutschen Assekuranz bündeln

„Wir haben mit dem Endkundenportal Transparo.de, dass gegen Check24 aufgestellt war, keinen Erfolg gehabt und wollen jetzt einen anderen Weg beschreiten“, erläuterte Daniel Thomas, Mitglied des Vorstandes der Huk-Coburg. Mit möglichst viel Service will man großen Portalen wie Amazon oder Facebook die Stirn bieten. Alle Versicherer können an dem Portal teilnehmen.

„Damit wollen wir eine enorme Nachfragemacht der deutschen Assekuranz bündeln“, sagte Heinz Gressel, Mitglied des Vorstandes des LVM. In der Diskussion auf der Konferenz wurde deutlich, dass der Ansatz ein sehr großes Echo bei Versicherern und Dienstleistern findet. Die Anbindung eines neuen Versicherers soll innerhalb „weniger Monate“ realisierbar sein. Derzeit wartet die Plattform laut Huk-Coburg-Vorstand Thomas noch auf die Freigabe des Kartellamtes.