Kfz-Beiträge: So schlugen sich die Marktgrößen

23.6.2021 – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 800 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge) steigerte die Generali Deutschland Versicherung das Prämienvolumen zwischen 2014 und 2019 am stärksten. Schwächer als der Markt agierten die Allianz und der Huk-Coburg a.G. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig und Sirius Campus.

Die Branche hat das Prämienvolumen in der Kfz-Versicherung von 2014 auf 2019 um ein Sechstel ausgebaut. Sieben Akteure schrumpften (VersicherungsJournal 16.6.2021), elf Anbieter legten um mehr als 50 Prozent zu (VersicherungsJournal 23.6.2021).

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH und Sirius Campus GmbH. Er enthält zahlreiche Kennzahlenübersichten zu den 50 nach Beiträgen größten Anbietern (rund 88 Prozent Marktanteil).

Allianz und Huk-Coburg a.G. mit unterdurchschnittlichem Zuwachs

Die Branchengrößen mit mehr als 800 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien (18.1.2021) wuchsen allesamt. Schwächer als der Markt agierten nur zwei Anbieter. Die Allianz Versicherungs-AG blieb mit plus einem Achtel etwa 4,5 Prozentpunkte hinter dem Branchenschnitt zurück.

Zu Beginn des Betrachtungszeitraums waren nach einem zunächst leichten Rückgang nur in geringem Volumen Prämienzuwächse zu beobachten. 2018 und 2019 agierte die Allianz mit plus sechs beziehungsweise plus drei Prozent jeweils besser als der Markt.

Die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. legte um etwas über ein Elftel zu. Nach vier Jahren mit positiver Entwicklung hatte das Unternehmen 2019 eine leichte Verminderungen von 0,6 Prozent zu verzeichnen.

Generali Deutschland wuchs am stärksten

Die Axa Versicherung AG und die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG steigerten ihre Beitragseinnahmen minimal stärker als der Markt. Um ein gutes Fünftel bis ein Viertel legten die Württembergische Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die R+V Allgemeine Versicherung AG zu.

Zuwachsraten zwischen einem knappen Drittel und fast der Hälfte standen für die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die Huk24 AG zu Buche.

Wachstumsgewinner war die Generali Deutschland Versicherung AG (plus 93 Prozent). Dies geht zum Großteil auf den Konzernumbau zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Weiter Studiendetails und Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.