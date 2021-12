Keine Atempause für Lebensversicherer: Umbau des Geschäftsmodelles wichtiger denn je

3.12.2021 – Die hohen Bewertungsreserven verschaffen den Lebensversicherern Zeit, sie stehen aber weiterhin unter großem Druck. Die Abkehr von vielen Garantien wird nach Einschätzung der Ratingagentur Assekurata immer dringlicher. Dies ist eines der Ergebnisse der sechsten „EKG-Check-Studie“.

Fallen die Zinsen an den Kapitalmärkten unter das Zinsniveau der festverzinslichen Wertpapiere in den Büchern der Lebensversicherer, entstehen stille Reserven. Dank dieser Bewertungsreserven fällt der „Check“ von Ertragskraft und Garantien („EKG-Check“) der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH für 2020 günstiger aus. Untersucht wurden 71 Lebensversicherer (Vorjahr: 70; VersicherungsJournal 1.12.2020).

Ausreichend, aber ein Extremszenario

Für 2020 kommen die Kölner Analysten auf eine EKG-Quote von 533,28 (512,49) Prozent. Dies resultiert aus dem erneuten Anstieg der Bewertungsreserven, die Assekurata zu 50 Prozent in ihrer Quote berücksichtigt. Damit reiche das Ertragsvolumen der Branche im Extremfall aus, um die Rechnungszins-Anforderungen im Geschäftsjahr 2020 mehr als fünf Mal zu finanzieren.

Laut Assekurata sind die Bewertungsreserven 2020 marktweit auf 215 (180) Milliarden Euro gestiegen. Die Auflösung dieser stillen Reserve „ist eine wesentliche Quelle“ zur Finanzierung der Zinszusatzreserve (ZZR). Problematisch wird es, wenn die Zinsen wieder steigen sollten. Dann schmelzen diese stillen Reserven nämlich ab – und fehlen zur Bedeckung und Finanzierung der ZZR.

Für 2021 wird aufgrund der Zinserholung mit einem Rückgang der Bewertungsreserven und damit der EKG-Quote gerechnet.

Wichtiger denn je

In ihrer Untersuchung stellen die Studienautoren „große“ Unterschiede zwischen den Anbietern fest. Spezialversicherer mit einem zinsunabhängigeren Geschäftsprofil wiesen sehr hohe Kennzahlenwerte auf, traditionelle kapitalbildende Anbieter häufig deutlich weniger. Am unteren Ende lägen Unternehmen, deren Bestand bereits abgewickelt werde, so die Untersuchung.

Wie in den Vorjahren (Archiv), mahnt Assekurata zum Umbau der Geschäftsmodelle. Die hohen Bewertungsreserven verschafften die Zeit dazu. Die Umstellung sei angesichts des immensen Zinsfinanzierungs-Bedarfs wichtiger denn je. Sie sei für viele Gesellschaften die langfristige Existenzgrundlage.

Viele Lebensversicherer stellten schon ihre Produktprofitabilität, Kapitalanlagepolitik und Kosteneffizienz auf den Prüfstand und richteten sich grundlegend neu aus.

Mindestanforderung leicht gestiegen

„Historisch niedrige Zinsen treffen Lebensversicherer in mehrfacher Hinsicht,“ kommentiert Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata, die neuen Studienergebnisse, „denn sie können immer weniger laufende Erträge aus der Kapitalanlage vereinnahmen und müssen oft noch hohe Altgarantien in ihren Beständen erfüllen“.

Durch das niedrige Zinsumfeld stehen die Rohüberschüsse der Studie zufolge weiter unter Druck. Dies zeigen die Analysten unter anderem mit der „Break-Even-Nettoverzinsung". Diese ist die Mindestanforderung an den Kapitalanlageertrag und 2020 auf 2,58 (2,53) Prozent gestiegen.

Die ZZR ist bis Ende 2020 marktweit auf rund 86 Milliarden Euro gewachsen. Trotz der leichten Zinserholung ist der für die ZZR-Berechnung geltende Referenzzins 2021 weiter gefallen, was aus Sicht der Studienautoren erneut einen Zuführungsbedarf von elf Millionen Euro nach sich zieht.

Schon viel geschafft

Bei einem konstant niedrigen Zinsniveau würde die ZZR ihren Höchststand 2028 mit 130 Milliarden Euro erreichen. „Mit dem Ende 2021 aufgebauten ZZR-Bestand von rund 97 Mrd. Euro hätten die Lebensversicherer in diesem Szenario also bereits drei Viertel des Weges geschafft“, so Heermann.

Dies bedeute aber noch keine Entwarnung: „Je nach Bestandszusammensetzung und Einnahmenstruktur kann bei einzelnen Unternehmen der bisherige Ausfinanzierungsgrad deutlich geringer liegen und ein ZZR-Aufbau noch bis in die 2030er Jahre erforderlich sein.“

Wer günstiger positioniert ist

Auch bei der inzwischen sechsten Studie dieser Art hat Assekurata für alle Gesellschaften die Rechnungszins-Anforderungen in Beziehung zu den wesentlichen Ertragskomponenten gesetzt. Die grafische Anordnung der einzelnen Anbieter liefere Kunden und Vermittlern einen „punktgenauen Fingerzeig bei der Anbietersondierung“, so die Studie.

EKG-Profil, Positionierung für die Top Ten. Günstig positioniert sind Versicherer, die möglichst weit rechts oben angesiedelt sind. Das bedeutet: vergleichsweise geringere Anforderung an den Rechnungszins bei hoher Ertragskraft. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Ertragskraft bei allen mit Ausnahme der R+V Lebensversicherung AG erhöht. Dabei gelang es der Allianz Lebensversicherungs-AG, des Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., der Generali Deutschland Lebensversicherung AG und der Axa Lebensversicherung AG, sich – in unterschiedlichem Maße – weiter „rechts" hin zu einem geringen Rechnungszins zu bewegen.

Die 58-seitige Studie „EKG-Check 2021: Ertragskraft-Garantie-Check in der Lebensversicherung“ (PDF) kostet netto 1.029 Euro beziehungsweise einschließlich Kennzahlen netto 1.279 Euro. Sie kann auf den Seiten des Anbieters bestellt werden.