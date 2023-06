Kann ein Rettungssanitäter traumatische Erlebnisse als Berufskrankheit anerkennen lassen?

28.6.2023 – Eine Posttraumatische Belastungsstörung von Mitarbeitern der Ambulanz kann als sogenannte „Wie-Berufskrankheit“ anerkannt werden. Das gilt auch, obwohl derartige Störungen nicht zu den in der Berufskrankheiten-Verordnung aufgezählten Berufskrankheiten gehören. So entschied das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 22. Juni 2023 (B 2 U 11/20 R).

Ein Rettungssanitäter war vielen traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt. Er musste unter anderem zu Einsätzen nach Amokläufen, Suiziden und anderen das Leben sehr belastenden Situationen. Zusätzlich hatte er sich mit Personalknappheit und ähnlich erschwerenden Vorgängen in der Rettungswache auseinanderzusetzen.

Kein Fall für die gesetzliche Unfallversicherung?

Das führte dazu, dass bei ihm im Jahr 2016 eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) festgestellt wurde. Seinen Antrag, die Erkrankung als Berufskrankheit oder als „Wie-Berufskrankheit“ anzuerkennen, lehnte die zuständige Berufsgenossenschaft ab. PTBS sei nicht in der Berufskrankheiten-Liste aufgeführt. Die Störung sei auch nicht als „Wie-Berufskrankheit“ anzuerkennen.

Mit seiner hiergegen gerichteten Klage scheiterte der Betroffene sowohl beim Sozialgericht Stuttgart als auch beim Landessozialgericht Baden-Württemberg.

Das Landessozialgericht kam zu dem Ergebnis, „dass gesicherte neue medizinische Erkenntnisse über ein deutlich erhöhtes Risiko bei Rettungssanitätern, eine beruflich verursachte Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, ebenso wenig vorlägen, wie über den Umstand, dass allein die wiederholte Konfrontation von Ersthelfern mit traumatischen Ereignissen anderer Personen generell dazu geeignet sei, eine derartige Störung zu verursachen.“

Sanitäter haben höheres Risiko, an einer PTBS zu erkranken

Diese Argumentation ließ das Bundessozialgericht nicht gelten. Es entschied, dass eine PTBS bei Ambulanz-Mitarbeitern je nach den Umständen des Einzelfalls durchaus als „Wie-Berufskrankheit“ anerkannt werden muss.

Denn diese seien während ihrer Arbeitszeit, anders als die übrige Bevölkerung, einem erhöhten Risiko der Konfrontation mit traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt.

Das bedinge sich unter anderem aus erfolglosen Rettungsmaßnahmen, der Bergung von Schwerverletzten und Unfalltoten und dem Auffinden von Suizidenten. Auch das Auffinden und Bergen von Kindern sei mit besonders hohen psychischen Belastungen verbunden.

Ein Ursachenzusammenhang mit einer PTBS ergebe sich unter anderem aus international anerkannten Diagnosesystemen sowie den Leitlinien der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften.

Der Fall wurde jedoch an die Vorinstanz zurückverwiesen. Das Landessozialgericht hat nämlich versäumt überhaupt zu prüfen, ob bei dem Sanitäter eine Posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, die auf seine Tätigkeit zurückzuführen ist.