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Joggerin durch Baumfällarbeiten verletzt – ein Hinweisschild reicht nicht

31.3.2026 (€) – Bei Baumfällarbeiten reichen Warnschilder nicht aus, um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Der Gefahrenbereich muss aufgrund der großen Risiken so gesichert sein, dass Unbefugte ihn nicht betreten können. Das bestätigte das Amtsgericht Traunstein und sprach einer Joggerin Schmerzensgeld zu, nachdem sie von einer fallenden Baumkrone verletzt worden war.

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Schlagwörter zu diesem Artikel
Schadenersatz · Schmerzensgeld · Verkehrssicherungspflicht
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