Jeder Zweite unter 25 fühlt sich psychisch krank

28.3.2025 – Rund ein Drittel der Deutschen bezeichnet sich als psychisch erkrankt, zeigt eine aktuell veröffentlichte Umfrage. Demnach sind junge Menschen immer stärker betroffen, während die ältere Generation mit weit weniger Sorgen in die Zukunft schaut. Außerdem haben soziale Medien bei vielen Nutzern einen negativen Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden.

Die Deutschen nehmen vermehrt seelische Leiden bei sich wahr: 34 Prozent der Menschen hierzulande geben an, aktuell von Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Zwangsstörungen oder anderen psychischen Krankheiten betroffen zu sein. Das sind drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, zeigt der fünfte „Mental Health Report“ des Axa-Konzerns.

Für den international tätigen Versicherer hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos S.A. im Oktober und November vorigen Jahres eine repräsentative Online-Umfrage durchgeführt. Unter den Teilnehmern waren auch 2.000 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland.

Deutsche blicken pessimistisch in die Zukunft

Demnach sagen 45 Prozent der Deutschen, dass ein pessimistischer Blick in die Zukunft negative Folgen für ihre mentale Gesundheit habe. Konkret nennen sie finanzielle Sorgen beziehungsweise Angst vor Arbeitsplatzverlust (41 Prozent). Es folgen soziale und politische Unruhen (39 Prozent), eine ständige Belastung durch negative Nachrichten in den Medien (38) sowie Einsamkeit und soziale Isolation (33).

53 Prozent der heutigen Betroffenen geben an, dass ihre psychische Erkrankung professionell behandelt wird. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 51 Prozent. Gleichzeitig ist auch die Zahl derjenigen, die ihre mentalen Probleme überhaupt nicht behandeln lassen, von 24 auf nun 20 Prozent gesunken.

Von denjenigen, die bereits eine mentale Erkrankung durchlebt haben und heute wieder gesund sind, haben sich lediglich sechs Prozent nach einiger Zeit von selbst erholt. Die Mehrheit von 57 Prozent dieser Menschen hat hingegen professionelle Hilfe in Anspruch genommen, um wieder vollständig gesund zu werden.

Besonders viele junge Menschen psychisch krank

Sehr stark unterscheidet sich die mentale Gesundheit in Deutschland zwischen den Generationen. Insbesondere junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren geben mit einem Anteil von 54 Prozent besonders häufig an, dass sie derzeit unter einer psychischen Krankheit leiden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 41 Prozent.

Betroffenheit von psychischen Krankheiten (Bild: Axa)

Für 43 Prozent der unter 25-Jährigen sind soziale Medien die vorrangige Informationsquelle, wenn es um ihre psychische Gesundheit geht. Dagegen geben nur 35 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe an, medizinisches Fachpersonal als hauptsächliche Quelle für Informationen zur mentalen Gesundheit zu nutzen.

Soziale Medien als Ursache für mentale Probleme

Soziale Medien nutzen 51 Prozent der 18- bis 24-Jährigen in Deutschland zudem, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Für ebenso viele Teilnehmer in dieser Altersgruppe ersetzen die digitalen Netzwerke sogar persönliche Sozialkontakte. 46 Prozent der unter 25-Jährigen fühlen sich in Online-Chats sicherer als in persönlichen Treffen.

Gleichzeitig geben 49 Prozent der unter 25-Jährigen und 48 Prozent der 25- bis 34-Jährigen an, der übermäßige Gebrauch von Smartphone und Co. habe negative Auswirkungen auf ihr mentales Wohlbefinden. Auch die ständige Konfrontation mit negativen Nachrichten wird von knapp 46 Prozent als mentale Belastung wahrgenommen.

Je jünger, desto größer die Unsicherheit

Als spezifische Sorge der jüngeren Befragten erweist sich die von sozialen Medien befeuerte sogenannte „fear of missing out“. Gemeint ist die Angst, Informationen, Ereignisse oder auch Erfahrungen zu verpassen, die das eigene Leben verbessern könnten. Für 40 Prozent der unter 25-Jährigen hat sie negative Folgen für das mentale Wohlbefinden. Insgesamt geben das nur 19 Prozent der Befragten an.

Aber auch im realen Leben sehen junge Erwachsene der Axa-Umfrage zufolge mehr Risiken. 41 Prozent der unter 25-Jährigen und 37 Prozent der 25- bis 34-Jährigen geben an, das Gefühl der Unsicherheit in ihrem Wohnumfeld wirke negativ auf ihr mentales Wohlbefinden. Insgesamt sagen das nur 25 Prozent, von den über 65-Jährigen sogar nur zehn Prozent.

Zukunftssorgen belasten junge Leute besonders

Die Ungewissheiten in einer sich schnell verändernden Welt belasten den Umfrageergebnissen zufolge verstärkt die unter 25-Jährigen (59 Prozent) und 25- bis 34-Jährigen (58). Über alle Altersgruppen hinweg geben das 45 Prozent an.

Auf das mentale Wohlbefinden wirkt bei 44 Prozent der unter 25-Jährigen und 39 Prozent der 25- bis 34-Jährigen demnach insbesondere der Druck, mit dem Tempo des technologischen Wandels mitzuhalten. Stress durch immer neue Fortschritte auf dem Feld der künstlichen Intelligenz verspüren hingegen nur 22 Prozent der 55- bis 64-Jährigen.

Betroffenheit steigt bei beiden Geschlechtern an

Die am wenigsten von psychischen Erkrankungen betroffene Altersgruppe sind die 65- bis 75-Jährigen. Hier sind 15 Prozent nach eigenen Angaben aktuell mental erkrankt. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es deutliche Unterschiede. Frauen bezeichnen sich mit einem Anteil von 37 Prozent deutlich häufiger als betroffen als Männer (31 Prozent).

Bereits im vergangenen Jahr bezeichneten sich mit 33 Prozent deutlich mehr Frauen als Männer (28 Prozent) als psychisch erkrankt. Am stärksten betroffen sind Männer von Depressionen (37 Prozent), während Frauen vermehrt Angststörungen (38) nennen. Deutlich mehr Männer (zwölf Prozent) als Frauen (fünf) geben hingegen an, am meisten durch Drogenmissbrauch beeinträchtigt zu sein.