Jeder dritte Alleinlebende in Deutschland ist über 65 Jahre

30.3.2020

Alleinlebende in Deutschland sind wegen der Coronapandemie von der geltenden Kontaktsperre besonders betroffen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) jetzt auf Basis der Daten aus dem Jahr 2018 mitteilte, gab es 16,9 Millionen Alleinlebende. Der Anteil der über 65-Jährigen erreicht mit rund 5,8 Millionen 34,6 Prozent. Für das neuartige Coronavirus gelten älteren Menschen als besonders gefährdet, da mit dem Alter das Immunsystem der Menschen abnimmt.

Die Gruppe der über 85-Jährigen erreicht mit 1,1 Millionen noch einen Anteil an den Alleinlebenden von 6,3 Prozent. In der Altersgruppe der unter 25-Jährigen wiederum waren im Berichtsjahr nach den Angaben 1,3 Millionen Alleinlebende (Anteil 7,6 Prozent). Im Alter zwischen 25 und 35 Jahre wurden 2,9 Millionen Alleinlebende erfasst, was einem Anteil von 16,9 Prozent entspricht.

Zur Gruppe der über 65-Jährigen zählten in Deutschland 2018 insgesamt knapp 17,4 Millionen Menschen. Damit gehörte jeder fünfte (21 Prozent) zu dieser Altersgruppe. Einen noch höheren Wert gab es in Italien, das derzeit besonders schwer von dem Coronavirus betroffen ist. Innerhalb der Europäischen Union wies Italien mit 22,6 Prozent den höchsten Anteil der über 65-Jährigen aus.