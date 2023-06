Je jünger die Arbeitnehmer, desto früher möchten sie in Rente

26.6.2023 – Kaum einmal zehn Prozent der Teilnehmer einer langfristig angelegten Studie der Bergischen Universität Wuppertal sind bereit, bis zum gesetzlichen Rentenalter durchzuarbeiten. Der Großteil will früher in den Ruhestand gehen. Da spielen auch finanzielle Überlegungen eine Rolle. 50 Prozent der Teilnehmer würden ihren Job vorzeitig an den Nagel hängen, weil sie sich monetär abgesichert sehen.

Die Bundesbürger wünschen einen früheren Ausstieg aus dem Arbeitsleben. Das zeigt eine Untersuchung des Lehrstuhls für Arbeitswissenschaft der Bergischen Universität Wuppertal. Diese befasst sich mit der Frage, bis zu welchem Alter die Beteiligten gerne arbeiten wollen und welche Faktoren erfüllt sein müssen, um früher in den Ruhestand zu gehen.

Studie in der vierten Erhebungswelle

Die aktuelle Erhebungswelle ist die vierte seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2011. Nach dem Startschuss gab es Datenerhebungen in den Jahren 2014 und 2018. An der aktuellen Untersuchung, die von Mai 2022 bis März 2023 vorgenommen wurde, nahmen insgesamt 8.884 Personen teil.

In persönlichen Interviews, die zwischen 60 und 75 Minuten in Anspruch nahmen, wurden den Teilnehmern mehr als 100 Fragen gestellt.

Die Grundfrage lautete, bis zu welchem Alter man gerne arbeiten würde. Im Speziellen wurde nach dem privaten Umfeld und Verpflichtungen, der Arbeit und der Motivation sowie den Perspektiven gefragt. Ebenso standen unter anderem die Themen Gesundheit, betriebliche Gesundheitsförderung und Lebenszufriedenheit auf dem Fragebogen.

In der Umfrage wird in drei Alterskategorien unterteilt: die 51-Jährigen, die 57-Jährigen und die 63-Jährigen. Die Umfrage der Universität gilt als repräsentativ.

Kaum jemand möchte bis zum gesetzlichen Rentenalter arbeiten

Nur etwa zehn Prozent der Befragten gaben an, bis zum gesetzlichen Rentenalter von 66 beziehungsweise 67 Jahren arbeiten zu wollen. Die älteren Teilnehmer zeigten mit 42 Prozent dabei eine größere Bereitschaft, bis 65 oder länger im Job zu bleiben. Bei den 57-Jährigen waren es nur 30 Prozent, bei den 51-Jährigen 31 Prozent.

Zur Frage, bis wann man denn arbeiten wolle, gaben die 63-Jährigen am häufigsten an, bis 64 arbeiten zu wollen. Bei den 57-Jährigen lag das gewünschte Renteneintrittsalter meistens bei 63 Jahren und bei der Altersgruppe der 51-Jährigen ist 60 das favorisierte Ziel.

Generell und über alle Altersgruppen hinweg lag das angestrebte Alter zum Austritt aus der Erwerbstätigkeit laut der Universitätsstudie bei zwischen 60 und 64 Jahren. Eine Untersuchung der Civey GmbH im Auftrag des Demografie Netzwerks e.V. war zu der Erkenntnis gekommen, dass 54,2 Prozent der Deutschen nur bis maximal 62 arbeiten wollen (VersicherungsJournal 14.11.2022).

Gründe für früheren Renteneintritt. Zum Vergrößern Bild

klicken. (Bild: Bergische Universität Wuppertal, lidA)

Finanzielle Absicherung wichtiger Faktor

Als häufigster Grund (84 Prozent) für den Wunsch, in dieser Altersphase aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, wurde von den Umfrageteilnehmern „mehr Freizeit“ genannt. Und bei 64 Prozent Zustimmung liegt die Aussage „Irgendwann muss Schluss sein“.

Bei 45 Prozent liegt der Punkt „Arbeit zu anstrengend“ und bei 41 Prozent die Antwort „gesundheitliche Probleme“.

Ein Großteil meint, im Alter bis 64 Jahre ausreichend finanziell abgesichert zu sein (50 Prozent). Wenn dies erreicht wird, wollen die Befragten früher mit der Arbeit aufhören. Realistisch ist es laut der Untersuchung allerdings nur bei rund einem Drittel.

Zudem meinen viele, mit Anfang 60 ohne Abschläge in die Altersrente gehen zu können (36 Prozent).

Richtig optimistisch sind die Deutschen nicht

Um sich finanziell auf einen früheren Ruhestand vorzubereiten, greifen die Bundesbürger laut einer Untersuchung der Swiss Life Select Deutschland GmbH zu verschiedenen Methoden. So verlassen sie sich sowohl auf das traditionelle Sparen via Sparbuch, als auch auf Investments in Aktien und Fonds (22.3.2023).

Optimistisch sind die Deutschen übrigens nicht. Die Randstad Deutschland GmbH & Co. KG ermittelte in ihrem „Arbeitsbarometer“, dass 51 Prozent der Bundesbürger davon ausgehen, dass ihr Renteneintritt zwischen 65 und 69 Jahren liegen wird. Sieben Prozent glauben, dass er sich zukünftig zwischen 70 und 74 Jahre einpendelt wird, und vier Prozent meinen, dass sie mit 75 bis 80 Jahren in den Ruhestand gehen dürfen – oder niemals.

Wie die finanzielle Vorbereitung des Kunden auf die Rente gelingen kann, damit hat sich das Extrablatt des VersicherungsJournal beschäftigt. Das Heft „Ruhestandsplanung – Strategie für langjährige Kundenbeziehungen“ steht hier als E-Paper im PDF-Format (2,7 MB) zum Herunterladen bereit.