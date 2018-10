Insurtechs sind in der Branche angekommen

18.10.2018 – Techies und Versicherer erwarten weniger „disruptive“ Revolution, dafür mehr inkrementelle Verbesserungen in der Versicherungsbranche durch digitale Technologien. Das zeigten die Diskussion am ersten Tag der Digital Insurance Agenda in München.

Rund 50 Tech-Unternehmen präsentieren sich am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auf der Digital Insurance Agenda (DIA) in München mit Konzepten und Softwaretools für Versicherer und deren Kunden.

Alternierend mit Amsterdam (VersicherungsJournal Medienspiegel 28.5.2018) tauschen sich zum fünften Mal Insurtechs, Versicherer und Investoren über digitale Trends im Insurtech-Hub München (VersicherungsJournal 17.11.2017) aus.

Immer mehr Startups suchen die Kooperation mit Versicherungsprofis um Spezifika der Branche zu berücksichtigen: Push-Charakter des Produkts Versicherung im Verkauf, Bedeutung von Leads und Prävention von Datenmüll und Versicherungsbetrug.

Nach Ansicht vieler Referenten sind die vorgestellten Technologien keinesfalls auf Versicherung beschränkt, sondern könnten auch andere Produkte abbilden – und müssten daher erst einmal angepasst werden.

Die DIA in Bildern DIA 2018 München - Batmobil beim Podium

Bild: Winkel

DIA 2018 München - Publikum

Bild: Winkel

DIA 2018 München - Messe

Bild: Winkel

DIA 2018 München - Besucher

Bild: Winkel vor

Abbildung der Wertschöpfungskette auch in der Onlinewelt

Die meisten Startups haben sich die Umsetzung von Prozessschritten in der Wertschöpfungskette der Assekuranzen in Online-Plattformen zum Ziel gesetzt: Antragsstrecken und Underwriting-Tools (Vlocity Inc. und Socotra, Inc. aus San Francisco, Friss und Vigi aus den Niederlanden), Pricing (+Simple aus Frankreich), Schadenregulierung (Actineo GmbH aus Deutschland, Keylane aus den Niederlanden) und Vertragsverwaltung (Tech11 GmbH aus Würzburg).

Die Anivo 360 AG sieht sogar ein mögliches Revival von Bancassurance durch Beratung im Videochat. Statt trockener Formulare soll ein per Videochat zugeschalteter Berater den Abschluss dokumentieren.

Etablierte Versicherer leiden oft unter einer Vielzahl miteinander inkompatibler Altsysteme, die manuelle, fehleranfällige Datentransfers benötigen. Startup Kryon Systems aus Israel bietet als Fix Robotisierung von manuellen Arbeiten auf Altsystemen an.

Das Startup Codafication Pty Ltd aus Australien versucht in einer Cloud Legacy-Systeme auf intelligente Art miteinander zu verbinden. Nach dem Vorbild relationaler Datenbanken werden Verknüpfungen zwischen Daten erkannt und visualisiert.

„Auch innerhalb der Branche sind die Unterschiede bei den Stückkosten zum Beispiel in der Hausratversicherung gewaltig. Jörg Mußhoff, McKinsey & Company

McKinsey sieht geringe Produktivität der Versicherer

Jörg Mußhoff, Senior Partner bei McKinsey & Company, glaubt dass Versicherer im Vergleich zu anderen Branchen insbesondere bei der operativen Produktivität im Rückstand seien. „Auch innerhalb der Branche sind die Unterschiede bei den Stückkosten zum Beispiel in der Hausratversicherung gewaltig“, ergänzt Mußhoff.

Bei der operativen Performance hätten Startups die Nase gegenüber den etablierten Versicherungen deutlich vorn. Das sei schon bei banalen Dingen wie beispielsweise Ladezeiten von Webseiten erkennbar, führte Mußhoff aus.

Großer Vorteil der Startups sei, dass sie unbelastet von Altsystemen und etablierten Prozessen auf der grünen Wiese beginnen könnten. Andererseits seien enorm hohe Marketingaufwendungen notwendig, um neue Ventures bekannt zu machen.

Unter den europäischen Ländern sei Großbritannien in der Digitalisierung der Vertriebsprozesse am weitesten fortgeschritten, präzisiert Simon Kaesler, Partner bei McKinsey & Company. Aus einem „Tal der Unsicherheit“ sei die Branche an einen Punkt gekommen, wo Mehrwert in realen Anwendungen sichtbar werde, so die beiden Berater.

Wichtig ist […] lokale Kompetenz des Versicherers […]. Andererseits legen wir auch Wert auf schnelle Implementierung internationaler Programme […]. Curtis Scott, Uber

Axa kooperiert mit Uber in Europa bei Absicherung für Fahrer

Fahrdienstanbieter Uber Technologies Inc. kooperiert bei Versicherungsangeboten für seine Fahrer in Europa mit der Axa. Der französische Konzern bietet Uber-Fahrern in einem pan-europäischen Programm Versicherungsschutz, den der Fahrer über eine App abschließen kann.

Curtis Scott, Global Head of Insurance bei Uber, stellt zwei Erfolgsfaktoren der Kooperation heraus: „Wichtig ist für Uber einerseits lokale Kompetenz des Versicherers, denn jedes Land reguliert Personenbeförderung und deren Vermittlung anders. Andererseits legen wir auch Wert auf schnelle Implementierung internationaler Programme durch zentrale Strukturen beim Versicherer.“

Etablierte Prozesse lässt Scott als Hindernis für neue Wege nicht gelten. Er erhofft sich von Versicherern, dass digitale Konzepte unbehindert von Altstrukturen umgesetzt werden könnten.

Vikas Chhariya, Managing Director Digital Platforms bei der Axa-Gruppe, betrachtet hingegen Skaleneffekte als Erfolgsfaktor für den Versicherer. Innovative Produkte und Konzepte müssten zu einer profitablen Größenordnung geführt werden können, um Kosten zu absorbieren.

Auch Online-Konzepte nicht voraussetzungslos

Deutlich wurde am ersten Tag der DIA die große Abhängigkeit praktisch aller Tech-Lösungen von funktionierendem W-Lan. Kurze Unterbrechungen der Netzwerkverbindung brachten einige Referenten gehörig ins Schwitzen.

Zwar sind einige Plattformen auch als Offline-Versionen verfügbar, doch die volle Funktionalität entfalten sie erst mit Verbindung ins World Wide Web. Eine wichtige Rolle bei Apps spielen insbesondere Geo-Informationssysteme und Wetterdaten.

Die Xtract360 Ltd beispielsweise visualisiert Verkehrsunfälle auf Karten und gibt dem Versicherer ein Cockpit für die Abwicklung von Schäden inklusive Wetterbedingungen zum Schadenzeitpunkt – wenn die W-Lan-Verbindung steht.

Datenanalyse benötigt saubere Daten, um sinnvolle Ergebnisse liefern zu können. Diese sind Voraussetzung insbesondere für die Anwendung Künstlicher Intelligenz auf Datenpakete, um Betrugsmuster zu erkennen – wie die Datarobot Inc. aus den USA sie anbietet.