Inflationsrate bei Versicherungen doppelt so hoch wie insgesamt

1.11.2024 (€) – Die Inflation in Deutschland stieg im Oktober um durchschnittlich zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bei Dienstleistungen inklusive Versicherungen lag die Teuerung voraussichtlich doppelt so hoch wie der am gesamten Warenkorb gemessene Anstieg. Von September 2023 bis September 2024 erhöhten sich die Prämien für Versicherungen generell um 12,9 Prozent. Speziell die Versicherungen für den Verkehr stiegen um 25,8 Prozent. Bereits Mitte letzten Jahres hatten die deutschen Versicherer davor gewarnt, dass der Klimawandel zu einem Preisschock bei Wohngebäude-Versicherungen führen könnte.

Premium-Zugang Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind. Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an: Login für Premium-Abonnenten Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.