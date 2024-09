In diesen Städten steigt in den nächsten Jahren das Hochwasserrisiko

12.9.2024

Die Jones Lang LaSalle SE (JLL), ein Unternehmen für Dienstleistung, Beratung und Investmentmanagement im Immobilienbereich, hat die Klimarisiken für 18 ausgewählte deutsche Städte untersucht. „Da Wetterereignisse unvorhersehbarer werden und extreme Ereignisse häufiger auftreten, steigen die Risiken für die Vermögenswerte“, heißt es zum Hintergrund.

Die Bewertung erfolgte nach eigenen Angaben anhand eines global vergleichbaren Risiko-Scores. Berücksichtigt wurden zudem Berechnungen für die Extremwetterereignisse Hochwasser, Wind, Hitze, Hagel, Trockenheit, Waldbrände, Niederschlag und Kälte. Mithilfe von Modellen wurden Veränderungen im Zeitraum von 2020 bis 2050 nachgezeichnet.

Das Ergebnis: Frankfurt am Main (Klimagefahrenwert 21,7) ist in den nächsten rund 25 Jahren am stärksten durch Extremwetter gefährdet. Dahinter folgen Leipzig (14,2), Saarbrücken (14,1), Dresden (14,1) und Erfurt (13,8). Für alle untersuchten Städte wird das höchste Risiko mit Blick auf den Indikator Hitze erwartet, besonders in Frankfurt am Main, Saarbrücken, Stuttgart und München.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: JLL)

Damit einher gehe eine erhöhte Gefahr für Hagel. Vor allem in Frankfurt am Main und Saarbrücken werde eine deutliche Zunahme erwartet, heißt es. „Im Jahr 2050 dürften auch die Hochwasserrisiken in den meisten Städten steigen“, wird berichtet. Insbesondere in München, Dresden und Leipzig würden zusätzlich vermehrt Starkniederschläge hinzukommen.