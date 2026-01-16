WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

In diesen Landkreisen und Städten wurden 2024 die meisten Fahrräder geklaut

20.1.2026 (€) – In Berlin wurden 2024 nach absoluten Zahlen die meisten Fahrraddiebstähle registriert. In Relation zu den Einwohnern liegt die Stadt Münster deutlich in Front. In den 400 deutschen Kreisen und Städten lag die Veränderungsrate zwischen etwa plus fast 240 Prozent und mehr als minus fast zwei Dritteln. Das geht aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervor.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Senioren
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Betrüger werden per KI immer professioneller – wie man sich wehrt
21.1.2026 – Welche Bedrohungen ab- und welche zunehmen, hat Allianz Trade aus den Schadenakten herausgelesen Der Versicherer gibt zudem konkrete Tipps, wie Unternehmen sich schützen können. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
App-Award 2026: Das sind die Sieger aus der Versicherungsbranche
19.1.2026 – Disq und N-TV haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Apps besonders von den Nutzern geschätzt werden. Drei der 48 Kategorien hatten Assekuranzbezug. Welche Versicherer – ganz allgemein sowie im Gesundheitsbereich – und Krankenkassen besonders hervorstechen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die Rechtsschutzversicherer mit den höchsten Schadenquoten
19.1.2026 – 2024 hatten die 25 umsatzstärksten Gesellschaften etwa fünf Prozent höhere Schadenaufwendungen als im Jahr davor. Nur knapp jeder Vierte von ihnen gab weniger aus als im Jahr 2023. Die Schadenquoten lagen zwischen 46 und 83 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Von diesen Risiken fühlen sich Unternehmen am meisten bedroht
16.1.2026 – Die Risikowahrnehmung von Unternehmen befindet sich laut einer aktuellen Allianz-Untersuchung in Deutschland in rasantem Wandel. Insbesondere für eine Bedrohung ging es sprunghaft nach oben. Im Vergleich zur globalen Gefahreneinschätzung gibt es deutliche Unterschiede. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Geldvermögen erreicht neuen Höchststand
16.1.2026 – Das Geldvermögen der Deutschen wächst weiter. Welche Bedeutung Rendite, Verfügbarkeit und Flexibilität bei der Anlage haben, lässt sich an der Statistik der Deutschen Bundesbank ablesen. In Versicherungen fließt ein beträchtlicher Teil des Geldes. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...