In diesen Großstädten werden die meisten Autos geklaut

29.7.2024 (€) – In Berlin wurden 2023 nach absoluten Zahlen erneut die meisten Kraftwagendiebstähle registriert. In den 83 deutschen Großstädten lag die Veränderungsrate zwischen plus 189 und minus 50 Prozent. Das geht aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. In Relation zu den Einwohnern behielt Berlin den unrühmlichen Spitzenplatz.

