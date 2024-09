Immobilienmarkt: Verkaufszahlen und Geldumsatz ziehen wieder an

20.9.2024 – Historische Tiefststände haben im vergangenen Jahr die Transaktionen am deutschen Immobilienmarkt erreicht. Dies zeigt eine Analyse der Gewos. Für 2024 erwartet das Beratungshaus eine Trendumkehr. Es prognostiziert für alle Immobiliensegmente eine Steigerung des Umsatzvolumen um 9,2 Prozent auf rund 220,9 Milliarden Euro und eine Erhöhung der Kauffälle um 8,2 Prozent auf rund 721.100.

Im vergangenen Jahr ist der Geldumsatz am deutschen Immobilienmarkt im Vergleich zum Vorjahr um 27,6 Prozent auf rund 202,4 Milliarden Euro gesunken. Dies zeigt die aktuelle Immobilienmarktanalyse der Gewos Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH.

Damit war das Umsatzvolumen das zweite Jahr in Folge rückläufig. Zudem gab es seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995 keinen stärkeren Rückgang als 2023.

Analyse beruht auf tatsächlichen Immobilienverkäufen

Das Beratungshaus erfasst jährlich für alle kreisfreien Städte und Landkreise Deutschlands die abgeschlossenen Grundstückskaufverträge und die mit diesen Verträgen verbundenen Geldumsätze.

Das Kaufgeschehen von Wohn- und Gewerbeimmobilien werde mit der Studie umfassend analysiert, heißt es. Die Ergebnisse beruhten flächendeckend in tiefer regionaler Differenzierung auf tatsächlichen Verkäufen.

In die Analyse für 2023 sind rund 666.700 Eigentümerwechsel eingeflossen. Neben dem Transaktionsgeschehen wurden wieder Prognosen für das laufende und das kommende Jahr auf Basis verschiedener Zeitreihen erstellt.

Immobilienverkäufe auf Allzeittief

Das Transaktionsaufkommen reduzierte sich laut der Untersuchung im vergangenen Jahr um 15,2 Prozent. Mit nur rund 666.700 Kauffällen wurde ein neues Allzeittief erreicht.

Knapp drei Viertel davon bezogen sich auf Wohnimmobilien wie Eigenheime, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser und Wohnbauland. Insgesamt wurden 2023 im Wohnsegment Objekte im Wert von rund 155,7 Milliarden Euro gehandelt – das entspricht einem Rückgang um 26,4 Prozent gegenüber 2022. Die Verkaufszahlen fielen um 18,0 Prozent auf rund 492.700 Fälle.

Dabei gingen die Kaufpreise für Eigenheime (minus 9,7 Prozent) im Jahresdurchschnitt stärker zurück als für Eigentumswohnungen (minus 8,9 Prozent).

Kauffälle und Umsätze am deutschen Immobilienmarkt 2005 bis 2024; Quelle: Gewos, Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Bild: Gewos)

Auf einen Angebotsmangel ist dies jedoch nicht zurückzuführen. Immobilienmarktanalyse der Gewos

Besonders Eigentumswohnungen waren Ladenhüter

Allerdings wurden vor allem Eigentumswohnungen weniger gehandelt (minus 19,0 Prozent auf rund 222.300 Fälle). Dies ist der Gewos zufolge das geringste Transaktionsaufkommen seit 2004. Der Geldumsatz rutschte um 26,2 Prozent auf rund 55,1 Milliarden Euro und damit in etwa auf das Niveau von 2015 ab.

Erstverkäufe von Neubaueigentumswohnungen sanken um 46,3 Prozent auf rund 23.300 Fälle. Das entsprechende Umsatzvolumen schrumpfte um 46,1 Prozent auf rund 10,3 Milliarden Euro zusammen.

Diese Entwicklung sei nicht auf einen Angebotsmangel zurückzuführen, wird berichtet. Sowohl bei Neubau- als auch Bestandswohnungen legten die Inseratszahlen zwischen Jahresbeginn 2022 und Ende 2023 um rund 70 Prozent zu.

Selbst der Verkauf Eigenheimen stockte

Umsatzstärkstes Marktsegment unter den Wohnsegmenten blieben Ein- und Zweifamilienhäuser mit Transaktionen im Wert von rund 67,1 Milliarden Euro. Allerdings ging es auch hier bergab, beim Umsatzvolumen um 19,7 Prozent und bei den Kauffällen um 11,1 Prozent auf rund 194.400.

Der traditionell niedrige Anteil an Veräußerungen von Neubauten betrug bundesweit lediglich rund 3.700 Erstverkäufe, gegenüber 2022 bedeutet dies einen Rückgang um 47,8 Prozent.

Das Umsatzvolumen im Mehrfamilienhaussegment belief sich in 2023 auf rund 24,2 Milliarden Euro (minus 34,8 Prozent), die Zahl der Kauffälle auf 28.500 (minus 22,9 Prozent). Überdurchschnittlich starke Rückgänge bei beiden Werten zeigten im vergangenen Jahr die Landkreise und unter diesen insbesondere die peripherer gelegenen, dünner besiedelten Kreise.

Der Handel mit baureifem Wohnbauland ist um 33,1 Prozent auf rund 47.500 Kauffälle eingebrochen. Der Geldumsatz verlor um 42,5 Prozent und lag nur noch bei 9,3 Milliarden Euro.

Vor allem Selbstnutzer profitieren von einer besseren Erschwinglichkeit, Immobilieninvestments bleiben vergleichsweise unattraktiv. Sebastian Wunsch, Gewos

Beratungshaus erwartet deutliche Marktbelebung

„Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes haben sich seit dem vierten Quartal 2023 wieder etwas verbessert“, schreiben die Analysten. Insbesondere im zweiten Quartal 2024 sei nochmal eine merkliche Dynamisierung festzustellen gewesen.

„Die positive Entwicklung dürfte sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Zu beachten ist jedoch das historisch niedrige Ausgangsniveau des Vorjahres – mittelfristig werden Transaktionen, Geldumsätze und Kaufpreise nicht wieder das Vorkrisenniveau erreichen“, sagt Sebastian Wunsch, Bereichsleiter Immobilienwirtschaftliche Analysen.

„Auch profitieren vor allem Selbstnutzer von einer besseren Erschwinglichkeit, Immobilieninvestments bleiben vergleichsweise unattraktiv – trotz steigender Mietrenditen fällt der Spread gegenüber risikoärmeren Anlageformen weiterhin dürftig aus“, so Wunsch.

Prognose zeigt Aufwärtstrend im Immobiliensektor

Das Beratungshaus hat im August unterjährige Daten bei Gutachterausschüssen für Grundstückswerte erhoben. Diese bilden zusammen mit weiteren Indikatoren die Grundlage für die Prognosen der Analysten für das laufende Jahr.

„In der Summe aller Teilmärkte dürfte das bundesweite Umsatzvolumen im Jahr 2024 um 9,2 Prozent auf rund 220,9 Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig dürfte sich die Zahl der Kauffälle um 8,2 Prozent auf rund 721.100 erhöhen – das wäre nach 2023 aber immer noch der zweitniedrigste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Zeitreihe der IMA im Jahr 1995“, wird zu den Aussichten berichtet.

Der Geldumsatz mit Wohnimmobilien dürfte in 2024 um 10,9 Prozent auf rund 172,7 Milliarden Euro steigen, die Zahl der Kauffälle in der Summe der vier Wohnsegmente um 10,7 Prozent auf rund 545.600 zulegen, so die Analysten.