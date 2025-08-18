Immobilienmarkt: „Das zweite Halbjahr startet mit teils starken Preissprüngen“

18.8.2025
Der Aufwärtstrend bei den Immobilienpreisen setzt sich fort – trotz Ferienzeit. Dies zeigt der aktuelle Europace Hauspreisindex (EPX) der Europace AG. Der Index wird berechnet aus den auf der Plattform des Unternehmens abgewickelten Finanzierungen. Sie repräsentieren nach Unternehmensangaben ein Fünftel der von Privathaushalten abgeschlossenen Baudarlehen.
Der Gesamtindex legte im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,40 Prozent auf 219,06 Punkte zu. Das Plus beruhte allerdings in erster Linie auf Preissteigerungen bei Eigentumswohnungen und bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern. Denn Wohnungen verteuerten sich innerhalb von vier Wochen um 0,64 Prozent und Häuser um 0,53 Prozent. Die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser hingegen stagnierten bei 0,06 Prozent.
„Treiber sind vor allem die anhaltend hohe Nachfrage in den Ballungsräumen, ein begrenztes Angebot sowie die wachsende Zuversicht vieler Käufer:innen angesichts stabilisierter Finanzierungskosten. Im Jahresvergleich verstärkt sich damit der Aufwärtstrend, insbesondere in Metropolregionen, wo der Wettbewerb um attraktive Objekte zunimmt”, sagt Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace.
Auch die Angebotspreise ziehen laut einer Analyse der Value AG weiter an. Demnach verteuerten sich Bestandswohnungen im Juli um 0,26 Prozent und gebrauchte Eigenheime um 0,66 Prozent. Mietwohnungen kosteten 0,86 Prozent mehr. „Vom Sommerloch kann mit Blick auf die aktuellen Zahlen keine Rede sein, das zweite Halbjahr startet mit teils starken Preissprüngen,“ sagt Sebastian Hein, Director bei Value.
