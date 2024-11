Immobilienkauf: So massiv wirkt sich das Baujahrzehnt auf den Preis aus

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Immowelt wollte in einer Studie wissen, wie sich die Verbrauchswerte auf den Wert von Immobilien auswirken. Dazu wurden die Nutzer der Plattform befragt. Wie viele private Verkäufer erst sanieren mussten, bevor sie ihr Objekt veräußern konnten. (Bild: Immowelt) mehr ...

Die Studie „Next Gen Insurance 2025“ gibt einen Einblick in die Präferenzen junger Menschen. Lebensversicherungen stehen dabei weniger hoch im Kurs, was aber auch mit der Art der Fragestellung zu tun haben könnte. (Bild: Meyer) mehr ...

Das Hochwasser an Elbe und Oder zeigt erneut, wie bedeutend eine Absicherung gegen weitere Naturgefahren ist. Welche Aufschläge dafür zu zahlen sind, hat Finanztest erstmals in einer Untersuchung zu den Top-Angeboten der Gebäudeversicherer offengelegt. Drei Testsieger sind besonders günstig. (Bild: Finanztest) mehr ...

2.9.2024 –

PRAXISWISSEN: Es ja nicht so, dass alle Finanzberater schlecht arbeiten. Was man aber immer zu hören bekommt, sind die Nachrichten über die schwarzen Schafe. Welche Lösungsmöglichkeiten es für das mangelnde Vertrauen in die Finanzdienstleisterungsbranche gibt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...