Immobilien: Wie sich die Preise für Bestandsobjekte entwickeln

28.3.2022 – Zwei Jahre Pandemie und der Boom am Markt für Wohneigentum erreicht neue Rekorde. Der Preisanstieg betrug 2021 gegenüber 2020 im Schnitt satte 14,2 Prozent. In 98 Prozent aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte sind gebrauchte Eigentumswohnungen teurer geworden, wie der Wohnatlas der Postbank belegt

Trotz zwei Jahren andauernder Coronakrise ziehen die Preise für Eigentumswohnungen im Bestand weiter an. Die Steigerungen legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch mal eine Schippe drauf. Allerdings führt die Pandemie zu Veränderungen am Immobilienmarkt, was das Kaufverhalten betrifft.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Analyse der Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG, veröffentlicht im „Wohnatlas 2022“.

Die Auswertung ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene untersucht. Die aktuelle Auswertung wurde im Auftrag des Finanzinstituts von der Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) für 401 kreisfreie Städte und Landkreise erstellt.

In 98 Prozent der Regionen gehen die Preise nach oben

Niedrige Zinsen, eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Betongold, und das bei einem stagnierenden Angebot, befeuerten die Preisentwicklung 2021. „Die neuen Rekorde auf dem Immobilienmarkt werden von der Angst vor einer Zinserhöhung sowie steigender Inflation begünstigt“, lässt sich Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft Postbank, zum Wohnatlas zitieren.

Laut der aktuellen Analyse sind in 98 Prozent aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte Eigentumswohnungen im Bestand teurer geworden. Der Preisanstieg betrug 2021 inflationsbereinigt gegenüber 2020 satte 14,2 Prozent. Im Vergleichszeitraum waren es 9,6 Prozent (VersicherungsJournal 10.3.2021); ein Jahr davor noch 9,3 Prozent.

Pandemie hat Trends verstärkt

Die Pandemie hat bei Käufern und Interessen bestimmte Trends allerdings noch verstärkt, wie die F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH beobachtet (12.2.2021):

Das Ausweichen in die Speckgürtel wurde seit der Viruskrise für viele Kaufwillige deutlich attraktiver.

Die Preise im Umland liegen absolut gesehen pro Quadratmeter immer noch unter denen der Metropolen. Bei gegebener Kaufkraft bekommt man im Umland „mehr Wohnen“ für sein Geld. In Zeiten von Homeoffice ein schlagkräftiges Argument.

Die Breitbandverfügbarkeit (schnelles Internet) ist mittlerweile auch in vielen Umlandgemeinden hoch.

Grunwald von der Postbank schließt sich diesen Beobachtungen an: „Die Corona-Pandemie hat den Wunsch nach dem eigenen Zuhause nur noch bestärkt und den Radius erweitert.“ Potenzielle Käufer „schließen dabei zunehmend die Städte in zweiter Reihe mit ein, nachdem Metropolen wie München bereits als überbewertet gelten“.

Kosten in Metropolen bleiben hoch

In der bayerischen Landeshauptstadt zahlten Käufer für den Quadratmeter 2021 im Schnitt 9.732 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 9,9 Prozent. Bei dieser Angabe bezieht sich die Postbank ausdrücklich auf Eigentumswohnungen im Bestand; Neubauten bleiben hier außen vor.

Nach München folgt die Finanzmetropole Frankfurt am Main, hier wurden im Schnitt 6.586 Euro pro Quadratmeter fällig. Hamburg rangiert im Ranking der sogenannten „Big Seven“, den sieben größten deutschen Metropolen, mit 6.489 Euro pro Quadratmeter auf Platz drei vor Berlin mit 5.528 Euro.

Den größten Sprung machte laut Auswertung Düsseldorf. Hier mussten Interessenten 15,3 Prozent mehr Kapital auf den Tisch legen als noch ein Jahr zuvor. Hamburg folgt der Rheinstadt mit einem Plus von 13,4 Prozent. Moderat stiegen dagegen die Kosten in Frankfurt, der Quadratmeterpreis legte einstellig um 5,8 Prozent zu.

Preistrends 2021 in den sieben größten Metropolen Stadt Quadratmeterpreis 2021 Kaufpreisanstieg 2020 bis 2021 in Prozent* Kaufpreisanstieg 2020 bis 2021 in Euro pro Quadratmeter München 9.731,59 9,89 1.118,76 Frankfurt am Main 6.586,11 5,76 536,04 Hamburg 6.488,89 13,42 919,90 Berlin 5.527,53 8,06 554,84 Düsseldorf 5.361,27 15,31 833,55 Stuttgart 5.344,61 7,23 500,24 Köln 4.897,50 11,83 636,33

Das Umland legt deutlich zu

Was die dynamische Entwicklung angeht, so stiegen die Preise im Umland der Metropolen deutlicher als in den Großstädten selbst. Bestes Beispiel dafür ist Berlin.

Während das Plus für Eigentumswohnungen im Bestand in der Hauptstadt bei 8,1 Prozent lag, erreichte es im Landkreis Oder-Spree 45,2 Prozent. Und obwohl Potsdam mittlerweile schon fast so teuer wie Berlin ist, stiegen die Preise dort nochmals um 27,3 Prozent.

In Hamburg zeigt sich ein ähnliches Bild. Obwohl sich Immobilien in der Hansestadt um 13,4 Prozent verteuerten, konnten die Umland-Kreise Segeberg (17,8 Prozent) und Pinneberg (17,2 Prozent) das noch toppen. „Trotz der Aufholjagd sind Eigentumswohnungen im Umland weiterhin deutlich günstiger als in der Hansestadt“, wie die Autoren des Wohnatlas betonen.

Die Gründe für den Umzug ins Umland liegen damit auf der Hand. „Zwei Jahre Homeoffice hat viele Menschen über einen Umzug aus der Großstadt in das Umland nachdenken lassen. Trotz deutlich steigender Preise können sich Normalverdienende hier noch am ehesten eine Wohnung mit Arbeitszimmer und Garten leisten“, sagt Grunwald von der Postbank.

Günstige Objekte in Städten zweiter Reihe

Wohnimmobilien in Städten ab 100.000 Einwohner sind im Vergleich laut Auswertung der Deutsche-Bank-Tochter noch günstig. Eigentumswohnungen im Bestand kosteten 2021 im niedersächsischen Salzgitter mit 1.666 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zu München nur rund ein Sechstel.

Im sächsischen Chemnitz war der Quadratmeter für rund 1.672 Euro zu haben, in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, Magdeburg, für 1.984 Euro.

Unter den Städten mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern mit besonders hohem Preisanstieg lagen mit Hof, Amberg, Kempten (Allgäu) und Passau vier in Bayern. Die Hochschulstadt Hof in Oberfranken war mit durchschnittlich 1.884 Euro pro Quadratmeter 2021 noch erschwinglich, wohingegen in Kempten im Allgäu Käufer knapp 4.000 Euro hinblättern mussten.

Die stärksten Preissteigerungen 2021: in Städten ab 100.000 Einwohnern Stadt/Kreis Bundesland Quadratmeterpreis 2021 Preisanstieg in Prozent Erfurt Thüringen 3.111,41 29,45 Potsdam Brandenburg 5.325,62 27,26 Chemnitz Sachsen 1.671,52 21,70 Bielefeld Nordrhein-Westfalen 2.741,35 19,42 Salzgitter Niedersachsen 1.665,69 18,86

Preisrally: Andere Studien zeigen ähnliche Trends auf

Insgesamt sind die Immobilienumsätze in Deutschland 2021 auf ein Rekordhoch gestiegen. Im vergangenen Jahr gaben die Käufer privater und gewerblicher Objekte nach einer Hochrechnung des Immobilienverbands IVD Bundesverband e.V. rund 353,2 Milliarden Euro aus (Medienspiegel 22.2.2022).

Die Preisrally am Markt betrifft Wohneigentum in den deutschen Metropolen wie mittlerweile auch Objekte in mittelgroßen Städten mit bis zu 500.000 Einwohnern. Im Osten sind das Erfurt, Rostock oder Leipzig, im Westen Leverkusen, Duisburg oder Dortmund, wie eine Auswertung der Immowelt AG zeigt (19.1.2022).

Wie sich die Preise von Eigentumswohnungen in den Metropolen im Vergleich zu Häusern am Stadtrand entwickeln, hat ebenfalls Immowelt am Jahresanfang untersucht. Das Eigenheim im Speckgürtel wird für Interessenten demnach erschwinglicher als ein familientaugliches Objekt in der Stadt (18.2.2022).

Im Zuge der Coronakrise zieht es Interessenten eher raus aus den Ballungsgebieten. Daher steigen die Kosten für Betongold auch in den Städten in zweiter Reihe. In den 83 untersuchten kleineren Städten (bis 100.000 Einwohner) sind die Preise in allen Regionen gestiegen. In 18 Städten sogar um mindestens 20 Prozent (23.2.2022).