Immobilien: Inflation, Zinsanstieg und Unsicherheit drücken die Preise

12.5.2023 – Der Markt befindet sich im Umbruch. Da sind sich Experten einig. Belastungsfaktoren führen zu Korrekturen in allen Objektklassen. Die Auswirkungen sind allerdings regional verschieden. Wohnungen im Zentrum der Metropolen sind immer noch wertstabiler als das Reihenhaus auf dem platten Land. Für Verkäufer sind die Zeiten aktuell nicht rosig.

Die Verunsicherung am Immobilienmarkt ist groß. Käufer können nicht einschätzen, wie sich Preise, Zinsen und Baukosten entwickeln. Also warten sie erstmal ab, die Nachfrage stockt.

Verkäufer, die Ersparnisse in Betongold als Inflationsschutz investiert haben, beobachten, dass ihre Preisvorstellungen vielerorts nicht mehr realisierbar sind. Und Prognosen von Experten gehen teils auseinander, was künftige Einschätzungen erschwert.

Sicher ist, dass die Finanzierung von Wohneigentum mehr Geld kostet als in den Vorjahren. Anfang Mai lagen die Bauzinsen unter vier Prozent. Dennoch geht die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, davon aus, dass 3,5 bis vier Prozent das neue Normal werden (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.5.2023).

Preise für Immobilien sinken bundesweit im Schnitt um 2,1 Prozent

Für Interessenten gibt es aber auch bessere Nachrichten: Die Preise sind im ersten Quartal im Schnitt niedriger als im Vorjahr, und das zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt. Das zeigt der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) e.V. für alle Objektklassen.

Für den Index werden die Daten von mehr als 700 deutschen Finanzinstituten zu allen dort betreuten Immobilienkäufen ausgewertet. Die Experten gehen davon aus, dass es weiterhin Preiskorrekturen nach unten geben wird.

Entsprechend sanken die Preise für Wohnimmobilien im ersten Quartal bundesweit im Schnitt um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den sieben deutschen Großstädten fiel das Minus mit 1,4 Prozent geringer aus. Die Unterschiede sind aber groß: Während die Preise in Berlin mit einem Plus von einem Prozent noch einmal leicht stiegen, fielen sie in Frankfurt am Main um 2,2 Prozent.

Inflation, Zinsanstieg und Unsicherheit drücken die Preise

„Der gesamte Immobilienmarkt befindet sich seit Mitte 2022 im Umbruch. Das zeigt sich vor allem bei den Immobilienpreisen“, lässt sich Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des VDP zitieren. „Die vielen Belastungsfaktoren wie Inflation, Zinsanstieg und Unsicherheit führen in allen Objektklassen zu einer Preiskorrektur“, so sein Fazit.

Ähnlich bewertet die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG in ihrem Wohnatlas die Situation. Im vergangenen Jahr konnten in rund 63 Prozent der 400 Regionen Eigentumswohnungen im Bestand real, also unter Berücksichtigung der Inflationsrate von 6,9 Prozent, günstiger erworben werden als 2021.

Im Schnitt lag der Preisrückgang inflationsbereinigt bei minus 0,7 Prozent (2021: plus 14,2 Prozent, 2020: plus 9,6 Prozent). Nominal, ohne Berücksichtigung der Inflation, verteuerten sich Eigentumswohnungen über alle Kreise und kreisfreien Städte hinweg durchschnittlich um 6,2 Prozent gegenüber 2021 (5.5.2023).

Nach jahrelangen Zuwächsen sinken die Preise für Wohneigentum in vielen mittelgroßen Städten nun spürbar. Felix Kusch, Immowelt Country-Managing-Director

Schlechte Zeiten für Verkäufer mit Objekten in mittelgroßen Städten

Eine Auswertung der Angebotspreise zeigt, dass sich Verkäufer in den mittelgroßen deutschen Städten mit 50.000 bis 500.000 Einwohnern schwertuen, ihre angepeilten Vorstellungen zu realisieren.

In 51 von 54 untersuchten Regionen sind die Angebotspreise von Wohnungen innerhalb eines Jahres gesunken, in elf Städten sogar um mindestens zehn Prozent, erläutert die Immowelt GmbH. Konkret realisiert sich das beispielsweise in Bayreuth, Lüdenscheid, Lüneburg und Schwerin. Hier mussten Verkäufer Abstriche von jeweils 15 Prozent hinnehmen.

Das betrifft auch teure Regionen im Süden Deutschlands. In Konstanz kostet ein Quadratmeter aktuell 6.043 Euro (minus sechs Prozent), in Rosenheim 5.275 Euro (minus sieben Prozent) Diese durchschnittlichen Angebotspreise beziehen sich auf Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, drei Zimmer, erster Stock, Baujahr: 1990er-Jahre).

„Der Anstieg der Bauzinsen hat auch in den deutschen Mittelstädten zum Ende des Immobilienbooms geführt. Nach jahrelangen Zuwächsen sinken die Preise für Wohneigentum in vielen mittelgroßen Städten nun spürbar“, lautet das Resümee von Felix Kusch, Immowelt Country-Managing-Director.

Preisschere für Wohnungen und Häuser klafft auseinander

Das Bild am deutschen Immobilienmarkt ist allerdings nicht einheitlich. Die Preisschere zwischen den Regionen, Stadt und Land geht immer weiter auseinander, wie Spiegel.de über eine Erhebung für den Verband der Sparda-Banken e.V. berichtet.

Ein Käufer müsse für eine Eigentumswohnung oder ein Haus inzwischen durchschnittlich rund 388.000 Euro auf den Tisch legen. Aber nicht überall bekommt er die gleiche Größe für sein Geld. Die Bandbreite reicht von der Wohnung mit 44 Quadratmetern in München bis zum Haus mit 451 Quadratmetern im Kyffhäuserkreis in Thüringen.

Aber selbst finanziell gut aufgestellte Interessenten sind verunsichert. Neben den hohen Preisen seien gestiegene Zinsen und mögliche Klimaschutzauflagen der Regierung daran schuld, so die Auswertung.

Käufer brauchen 2.000 Euro im Monat für die Finanzierung

Wer bei Bauzinsen von über vier Prozent in die eigenen vier Wände investieren will, braucht ein ausreichend hohes monatliches Einkommen und ein Darlehen mit sehr guten Konditionen. Die Stiftung Warentest hat sich dazu verschiedene Beispiele der Eigenheimfinanzierung angesehen (28.3.2023).

Das Fazit der Tester fällt für Verbraucher ernüchternd aus: „Wer heute ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss sich eine Monatsrate von 2.000 Euro und mehr leisten können – Nebenkosten kommen noch hinzu.“ Und der Anstieg der Bauzinsen macht eine Anschluss-Finanzierung oft teurer und bringt auch gutverdienende Kreditnehmer in die Bredouille.