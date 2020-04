Ihr Weg aus der Krise? Fragen Sie Branchenexperten live

20.4.2020

Versicherungsmanager, Experten und Vertrieb müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unter welchen Bedingungen geschieht dies und welche Perspektiven werden gesehen? Digitalscouting befragt Experten und Entscheider nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten und Konzepte werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin und Twitter.

WERBUNG

In der vergangenen Woche sprachen wir unter anderem mit Marguerite Murer Tortorello, einer ehemaligen Mitarbeiterin im Weißen Haus, über Krisenkommunikation. Sie betonte, wie wichtig es ist, in Zeiten von Unsicherheit Mitarbeitern regelmäßig die Mission des Unternehmens und seine Strategie, wie Ziele erreicht werden sollen, zu erläutern. Führungskräfte müssten dabei darlegen, welche Verhaltensweise sich die Verantwortlichen wünschen und welche nicht.

Christian Wiens (Bild: Getsafe)

An diesem Montag um 16.15 Uhr folgt ein Gespräch mit Brett King, einem der bekanntesten Bankexperten. Er soll über die Reaktionen der Bankenwelt berichten und darüber, was Versicherer daraus lernen können. Am Mittwoch haben wir Christian Wiens, CEO und Gründer der Getsafe GmbH, zu Gast (16.00 Uhr). Wir werden nachhaken, warum das Insurtech eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) beantragt hat (VersicherungsJournal 9.4.2020). Wiens wird erzählen, welche Auswirkung die Krise auf die Insurtech-Szene hat.

Es waren schon zu Gast: Carsten Stolz, CFO Baloise Gruppe, Julian Teicke, CEO der als Wefox Group auftretenden Financeapp AG (Berlin, Deutschland), Nigel Walsh, Insurtech Influencer (London, Großbritannien), Oliver Jaillon, CEO La Parisienne (Paris, Frankreich), Steve Tunstall, CEO Inszure (Singapur), Sabine VanderLinden, CEO SBC Insurtech (London, Großbritannien), Désirée Mettraux, CEO der OCC Assekuradeur GmbH (Lübeck, Deutschland). Hier das Sendungsarchiv.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die Live von den Experten beantwortet werden. Zu den aktuellen Beiträgen geht es über diesen Link.

Dr. Robin Kiera

Der Autor ist Versicherungs- und Vertriebsexperte und Gründer der Plattform Digitalscouting.