Hausrat-Beiträge: Gewinner und Verlierer unter den Marktgrößen

Die Mehrheit der Platzhirsche gewann zwischen 2018 und 2023 deutlich mehr an Kunden hinzu als im Branchenschnitt. Zwei Versicherer konnten dabei um mehr als eine halbe Million Verträge zulegen. Zwei dagegen verloren – um bis zu über 44.000 Kontrakte. (Bild: Wichert) mehr ...

Welche Anbieter hinsichtlich Policenzahl und Prämien die größte Bedeutung auf dem deutschen Markt haben, deckt eine aktuelle Untersuchung auf. Wer die Einnahmen am stärksten ausbaute und bei welchen Platzhirschen die Vertragsbestände schrumpften. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Marktschwergewichte haben 2023 versicherungstechnisch zwischen 35 und 16 Cent Gewinn pro Beitragseuro erzielt. Allerdings konnte nur einer von ihnen die Combined Ratio senken. Besonders deutlich erhöhte sich die Quote beim Marktführer. (Bild: Wichert) mehr ...

Versicherungstechnisch lief es 2023 für die Branche wieder schlechter als im Jahr davor. Allerdings schaffte es nur einer der 50 größten Marktteilnehmer nicht in die Gewinnzone. Sieben gaben weniger als zwei Drittel der Einnahmen für Schäden und Kosten aus. (Bild: Wichert) mehr ...

24.7.2024 –

Die Platzhirsche verdienten im Schnitt der Jahre 2017 bis 2022 zwischen knapp 20 und mehr als 35 Cent pro Beitragseuro. Doch drei von ihnen landeten in der hochprofitablen Sparte in einem Jahr versicherungstechnisch zum Teil tief in der Verlustzone. (Bild: Wichert) mehr ...