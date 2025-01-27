WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Hat das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin fast die Hälfte des Kapitals verloren?

7.11.2025 – Nach Fehlinvestitionen hat die Versorgungseinrichtung nach eigenen Angaben einen Abschreibungsbedarf im „hohen dreistelligen Millionenbereich“. Die Capital-Redaktion schätzt den Schaden sogar auf eine Milliarde Euro. Das wären pro Versichertem etwa 100.000 Euro.

„Die Finanzkrise beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB) ist dramatischer als bisher bekannt.“ Das schreibt Capital.de am 6. November 2025.

Bereits in den Jahren 2022 und 2023 hatte die Versorgungskasse für rund 10.000 Mitglieder knapp 110 Millionen Euro auf ihre Investments abschreiben müssen (VersicherungsJournal 12.8.2025). Doch die Verluste werden offenbar immer größer.

Laut Capital droht ein Schaden in Milliardenhöhe

Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin räumt das Versorgungswerk einen Schaden durch Fehlinvestitionen im „hohen dreistelligen Millionenbereich“ ein. Nach Capital-Informationen könne der Abwertungsbedarf bei den Beteiligungen der Versorgungseinrichtung sogar bis zu einer Milliarde Euro betragen.

Das entspreche fast der Hälfte des Anlagevermögens von 2,2 Milliarden Euro. Das tatsächliche Ausmaß der Verluste aller Beteiligungen werde „voraussichtlich im ersten Quartal 2026 feststehen“, wird die VZB von Capital zitiert.

In die Schlagzeilen waren die Berliner bereits am Jahresanfang gekommen. Damals ging die Element Insurance AG, in die die Zahnärzteversorgung erheblich investiert hatte, in die Insolvenz (27.1.2025). Danach wurden noch andere Beteiligungen als notleidend bekannt.

WERBUNG

Den versicherten Zahnärzten drohen Einschnitte

Würde sich der Abschreibungsbedarf von einer Milliarde Euro bestätigen, so wären das bei 10.000 Mitgliedern für die einzelnen versicherten Zahnärzte durchschnittlich jeweils 100.000 Euro. Die fehlen für Leistungen im Alter, bei Tod und Invalidität. Bereits im Sommer warnte die VZB, dass Einschnitte bei Rentenansprüchen und höhere Beiträge nicht ausgeschlossen seien.

Mitteilungen über die Höhe der Anwartschaften werden derzeit nicht verschickt. Und auch der für das vierte Quartal angekündigte Geschäftsbericht 2024 liegt offenbar nicht vor.

Für den 29. November lädt das Versorgungswerk zu seiner ordentlichen Vertreterversammlung ein. Was dort auf den Tisch kommen soll, wird noch nicht verraten. In der Einladung steht nur: „Die Tagesordnung wird in Kürze bereitgestellt“.

Claus-Peter Meyer

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Invalidität · Rente · Versorgungswerk · Zahnärzte
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Krise des Versorgungswerks VZB: Wann gibt’s Klarheit für die Mitglieder?
12.8.2025 – Aktuell werden die versicherten Zahnärzte nicht über ihre derzeit erworbenen Rentenanwartschaften informiert. Das Versorgungswerk verschickt derzeit keine Anwartschaftsmitteilungen. Stattdessen wird von einer „ernsten finanziellen Lage“ gesprochen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
So entwickelten sich die Versorgungswerke seit 2015
7.7.2025 – Die berufsständischen Versorgungswerke machten in den vergangenen Monaten mehrfach Schlagzeilen mit millionenschweren Fehlinvestitionen. Nun liegen Zahlen auf dem Tisch, die Handlungsdruck bei den Einrichtungen nahelegen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Versorgungswerke in der Krise: Wie Vermittler reagieren können
10.4.2025 – EXKLUSIV: Mehrere Einrichtungen sind wegen hoher Abschreibungen in den Schlagzeilen. Ein Anlass für Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler, auf deren Mitglieder zuzugehen? Ein Fachmann rät zur Vorsicht bezüglich bestimmter Aussagen. Nicht alles ist erlaubt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Versorgungswerke – Altersbezüge in Gefahr?
19.3.2025 – EXKLUSIV: Medienberichte lassen eine existenzbedrohende Situation bei einzelnen Einrichtungen vermuten. Eine Analyse des VersicherungsJournals zeigt ein differenzierteres Bild und offenbart gravierende Schwächen im Vergleich zu den Lebensversicherern. (Bild: VZB) mehr ...
 
Versorgungswerk durch Element-Insolvenz unter Druck
27.1.2025 – Über 10.000 Zahnärzte sind mit ihrer Altersversorgung bei dem notleidenden Versicherer engagiert. Nun müssen sie um Renditen aus ihrem Rentenwerk bangen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
WERBUNG