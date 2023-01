Gruppenunfall: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

10.1.2023

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat kürzlich eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der betrieblichen Vorsorge unter den Vermittlern ihrer über 4.200 Partnerbetriebe durchgeführt. Neben der betrieblichen Altersversorgung (bAV) (VersicherungsJournal 2.12.2022) und betrieblichen Krankenversicherung (bKV) (23.12.2022) stand auch die Gruppen-Unfallversicherung zur Bewertung. Die Befragten sollten einerseits die drei im Neugeschäft wichtigsten Anbieter nennen.

Den Spitzenplatz sicherten sich mit knapp einem Fünftel Anteil an den 262 Stimmen die Zurich Versicherungen, die bei der vorigen Umfrage noch an zweiter Stelle lagen (26.11.2021). Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG fiel auf Position zwei zurück (Anteil: rund ein Sechstel). Dahinter folgen die Haftpflichtkasse VVaG und die Allianz Versicherungs-AG, für die jeder achte beziehungsweise jeder elfte Befragte votierte. Die übrigen Anbieter blieben alle unterhalb von fünf Prozent.

In der Qualitätswertung schnitt die Haftpflichtkasse unter den vier Produktgebern mit mehr als 20 Bewertungsstimmen klar am besten ab. In die Wertung gingen zu gleichen Teilen die Beurteilungen (Schulnotenskala) der Serviceaspekte Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit ein. Die Roßdorfer erzielten dabei mit Ausnahme der Produktqualität jeweils die mit Abstand beste Note.

Dort reichte es nur zur Platz drei hinter Zurich und Gothaer. Letztere hatte vor allem wegen der schlechteren Erreichbarkeit auch das Nachsehen in der Qualitätsrangliste insgesamt. Abgeschlagenes Schlusslicht ist die Allianz. Sie kam insbesondere hinsichtlich der Produktqualität erheblich schlechter weg als die Wettbewerber. Auch in den übrigen Serviceaspekten konnte sie bei den Vema-Partnern nicht wirklich punkten.