Grundfähigkeits-Versicherung: Die Lieblinge der Makler

26.5.2021 – Dem Volkswohl Bund und der Nürnberger bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Asscompact-Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft (NPS) in der Grundfähigkeits-Versicherung entgegen. Die Dortmunder und die Allianz kommen hier auf vergleichsweise niedrige Werte.

In der Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das meiste Geschäft an die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (VersicherungsJournal 12.5.2021).

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Arbeitskraftabsicherung 2021“. Sie wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Grundlage der Untersuchung ist eine im März unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Online-Umfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 568 Personen angegeben. Rund 86 Prozent der Befragten waren männlich, etwa 14 Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 24,7 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 53,8 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die GF-Versicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: In dieser Rangliste landete die Canada Life nur im Mittelfeld. Dem nur fünftgrößten Fürsprecher-Anteil von über der Hälfte steht der unter den Anbietern mit mindestens 28 Beurteilungen vergleichsweise hoher Kritikeranteil von über einem Achtel gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS von 42.

Mit diesem Wert liegt der Anbieter mit angelsächsischen Wurzeln gleichauf mit der BL die Bayerische Lebensversicherung AG an fünfter Stelle. Bei diesem Akteur, der in Sachen Geschäftsanteil Position acht erreicht, fällt der Promotoren- wie auch der Detraktorenanteil jeweils etwas niedriger aus.

Volkswohl Bund an der Spitze

Den Spitzenplatz sicherte sich mit einem NPS von 64 die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die beim Geschäftsanteil an dritter Stelle liegt. In etwa zwei Drittel der Befragten gehört zu den Promotoren, nur jeder 50. zu den Detraktoren. Dies ist jeweils der Topwert unter allen Testkandidaten.

Mit einem leicht niedrigeren Anteil an Fürsprechern, aber einem über drei Mal so hohen Anteil an Kritikern belegt die Nürnberger Lebensversicherung AG mit einem Wert von 57 den Silberrang in Sachen Weiterempfehlung. Die gleiche Platzierung erzielte das Unternehmen auch beim Geschäftsanteil.

Den Bronzerang sicherte sich die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die beim Geschäftsanteil Position sechs einnimmt. Der Promotorenanteil fällt mit rund 61 Prozent etwa fünf Punkte schlechter aus als beim Spitzenreiter. Andererseits zählt aber auch jeder neunte Vermittler zu den Detraktoren, was den viertschlechtesten Wert bedeutet.

Etwa drei Punkte dahinter folgt im NPS-Ranking die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Der Versicherer besetzt in der Rangliste nach Geschäftsanteil Platz sieben. In Sachen Weiterempfehlung steht dem zweitniedrigsten Kritikeranteil von unter vier Prozent ein vergleichsweise niedriger Fürsprecheranteil von 50 Prozent gegenüber.

Allianz mit dem niedrigsten Fürsprecher-Anteil

Noch schlechter schnitt unter den Testkandidaten mit mindesten 28 Bewertungen nur die Allianz Lebensversicherungs-AG ab. Bei ihr zählen nur etwas mehr als vier von zehn Befragten zu Promotoren. Dafür ist jeder Siebte dem Lager der Detraktoren zuzuordnen (NPS: knapp 29).

Auf einen rund zehn Punkte besseren Wert schneidet die Dortmunder Lebensversicherung AG ab. Die Gesellschaft kommt zwar auf den vierthöchsten Anteil an Fürsprechern von 57 Prozent. Dafür „outete“ sich aber auch fast jeder fünfte Interviewte als Kritiker.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter mit den beiden letztgenannten Akteuren insgesamt weniger zufrieden als mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit beträgt der Rückstand sechs (Allianz) beziehungsweise sieben Punkte (Dortmunder) – maximal sind 100 Punkte möglich.

Die Allianz gehört in fünf der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei schlechtesten Anbietern – mit bis zu zwölf Zählern Rückstand. Darunter befindet sich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das laut einer Regressionsanalyse am viertwichtigsten für die Vermittlerzufriedenheit ist.

Die Allianz liegt nur bei der finanziellen Stabilität vorne

Andererseits besitzt das Unternehmen das zweitbeste Image und bietet aus Vermittlersicht die zweitbeste zentrale Vertriebsunterstützung. In Sachen finanzielle Stabilität reichte es sogar für die beste Bewertung.

Die Dortmunder gehört in vier Kriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Anbietern. Beim Bestandskundenservice erzielte die Gesellschaft die drittschlechteste und im wichtigsten Aspekt Produktqualität sogar nur die zweitschlechteste Beurteilung.

Zur Top Drei gehört der Anbieter in keinem Kriterium. Bei der Tarifflexibilität (drittwichtigster Aspekt) und dem Preis-Leistungs-Verhältnis liegt die Spitzengruppe allerdings in unmittelbarer Schlagdistanz.

Die Stärken der Spitzenreiter

Andererseits zeigten sich die Interviewten mit dem Volkswohl Bund (90 Punkte) und der Nürnberger (89 Zähler) am zufriedensten. Der Volkswohl Bund schaffte es in allen Aspekten bis auf die finanzielle Stabilität (Rang vier mit nur kleinem Rückstand auf die Spitze) in die Top Drei.

Acht Mal bekam das Unternehmen die höchste Punktzahl. Darunter waren auch fünf der sieben wichtigsten Kriterien (Leistungsfallabwicklung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Neugeschäftsabwicklung, Image, Bestandskundenservice).

Der Nürnberger bescheinigten die Vermittler im wichtigsten Kriterien Aspekt Produktqualität und im drittwichtigsten Bereich Tarifflexibilität die beste Performance. In acht weiteren Kriterien sprangen Top-Drei-Platzierungen heraus.

Einen gewissen Nachholbedarf sehen die Befragten allenfalls hinsichtlich der Abwicklung im Leistungsfall (sechs Zähler Rückstand auf die Spitze) und bezüglich der zentralen Vertriebsunterstützung (sieben Punkte Rückstand).

Weitere Studiendetails

Die 346-seitige „Marktstudie Arbeitskraftabsicherung 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der GF-Versicherung auch die Segmente Berufsunfähigkeit (5.5.2021, 10.5.2021) und Dread Disease/ Multirisk.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Diverse weitere Untersuchungen

Welche Versicherer aus Maklersicht in dieser Sparte empfehlenswert beziehungsweise am leistungsstärksten sind, hat die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. im vergangenen Sommer bei ihren Partnerbetrieben erfragt (29.7.2020).

Die Grundfähigkeits-Versicherung wird von etlichen Analysten in Ratings und Tests bewertet. Zuletzt waren das die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (12.3.2021), die Stiftung Warentest (23.7.2020), die Morgen & Morgen GmbH (28.4.2020), die Franke und Bornberg GmbH (Medienspiegel 21.10.2019) und die Ascore Das Scoring GmbH (31.7.2019).

Dabei erhielten nur wenige Tarife von mehreren Analysehäusern die Höchstnote (23.11.2020).