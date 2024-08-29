Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Greift die Tierhalterhaftung auch, wenn der eigene Hund gar nicht angriff?

20.2.2026 (€) – Die Tierhalterhaftpflicht für Hunde greift auch dann, wenn bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Tieren ein Mensch verletzt wird und nicht eindeutig feststellbar ist, welcher Hund die Verletzung verursacht hat. Es reicht aus, dass sich in dem Vorfall eine typische, von einem Hund ausgehende Gefahr realisiert. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts München.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Gefährdungshaftung · Schadenersatz · Schmerzensgeld · Tierhalterhaftpflicht · Zinsen
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Geschädigter muss seinem Unfallgegner 3.000 Euro Schadenersatz zahlen
27.8.2025 – Ein Auto hatte einem Pedelec-Fahrer im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen. Dennoch wurde dem Radler eine Teilschuld für den Unfall zugesprochen. Welche Regeln in solchen Fällen laut Gerichtsurteil gelten. (Bild: Pixabay CC0/Hans Cramer) mehr ...
 
Erst bei Gelb über die Ampel und dann einen Unfall mitverursacht?
29.7.2025 – Eine Rollerfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen erlitten. Doch der Unfallgegner wollte weder Schadenersatz noch Schmerzensgeld zahlen. Er warf der Frau stattdessen einen Gelblichtverstoß vor. Ob ein Gericht darin einen Zusammenhang sah. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Wenn ein Radfahrer bei einem Ausweichmanöver mit einem Kleinbus stürzt
22.5.2025 – Auf einer engen Straße kamen sich ein Fahrradfahrer und ein Fahrzeug entgegen. Dabei geschah ein Unfall. Anschließend verlangte der verletzte Radler von der Kfz-Fahrerin Schadenersatz und Schmerzensgeld. Doch vor Gericht ging es vor allem um sein eigenes Fehlverhalten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Maler stürzte aus Traktorkorb – OLG Hamm entscheidet knifflige Haftungsfragen
12.3.2025 – Ein Handwerker stieg in eine provisorische Hebebühne auf einem Traktor, weil ihn der Auftraggeber darum gebeten hat. Das führte zu einem tragischen Unfall mit Dauerfolgen. Die Gerichte waren über die Schuldfrage und die Haftung des Kfz-Versicherers uneins. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Amokfahrt München: Opferschutz unzureichend
17.2.2025 – Wenn Autos als Terrorwaffe eingesetzt werden, stellt sich auch die Frage der Entschädigung der Betroffenen. Wovon diese abhängt, wer zuständig ist und welche Grenzen gelten. Und ob die einschränkenden Terrorklauseln der privaten Versicherer hier greifen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Terror-Amokfahrt: Opferschutz muss schnell verbessert werden
6.1.2025 – Nach dem Anschlag in Magdeburg mit fünf Toten und über 200 Verletzten haben die Betroffenen nur unzureichende Ansprüche auf Schadenersatz. Die Ursachen analysiert der Versicherungsrechtler Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski im Interview des VersicherungsJournals. (Bild: privat) mehr ...
 
Sturz bei Schneeglätte: Räum- und Streupflicht besteht nicht uneingeschränkt
29.8.2024 – Eine Passantin rutschte in einer Fußgängerzone vor einem Gebäude aus und verletzte sich. Von der Hauseigentümerin verlangte sie Schmerzensgeld und Schadenersatz. Deren Haftpflichtversicherer lehnte jedoch ab. Der Streit landete schließlich vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...