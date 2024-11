Gesprengte Geldautomaten: Schaden übersteigt die Beute bei Weitem

22.11.2024 – Der versicherte Schaden durch gesprengte Geldautomaten blieb auch im Jahr 2023 auf einem hohen Niveau. Damit zeigt eine im Jahr 2022 gestartete Initiative des Bundesinnenministeriums bisher nicht die gewünschte Wirkung.

Den deutschen Versicherern ist im vergangenen Jahr ein hoher Schaden durch gesprengte Geldautomaten entstanden. Das berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Die Versicherungswirtschaft hat 2022 erstmals Schadenzahlen zu Automatensprengungen statistisch erfasst, nachdem eine Zunahme der Fälle beobachtet wurde. Die Assekuranzen zahlten insgesamt etwa 110 Millionen Euro, davon 30 Millionen Euro für gestohlenes Bargeld.

Gesprengte Geldautomaten kosteten die Versicherer 95 Millionen Euro

Anja Käfer-Rohrbach (Bild: GDV)

2023 ist die Zahl der Fälle leicht gesunken. Die Polizei registrierte 461 Sprengungen – 35 weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang von sieben Prozent entspricht. Diese Taten verteilen sich auf rund 50.000 Geldautomaten in ganz Deutschland.

„Insgesamt haben die Versicherer 2023 für Schäden durch Geldautomatensprengungen 95 Millionen Euro aufgewendet“, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GDV, Anja Käfer-Rohrbach. Rund 20 Millionen Euro entfielen auf gestohlenes Bargeld.

Damit macht das gestohlene Geld nur rund 21 Prozent des gesamten Schadens aus. Der Großteil der Kosten entsteht, weil die Versuche des Diebstahls oft mit schweren Beschädigungen einhergehen.

Es zeige sich, „dass jedem Euro gestohlenem Bargeld zwei bis drei Euro für Kollateralschäden an Gebäude und sonstiger Infrastruktur gegenüberstehen“, betont Käfer-Rohrbach. Bankautomaten sind in der Regel über die klassische Gewerbe- oder Inhaltsversicherung gegen Sachbeschädigung und Diebstahl abgesichert.

Versicherer mit am „Runden Tisch Geldautomatensprengung“.

Nancy Faeser (Bild: Henning Schacht)

Um die Delikte einzugrenzen, versammelte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Herbst 2022 Vertreter von Polizei, Kreditinstituten und aus der Versicherungswirtschaft zu einem „Runden Tisch Geldautomatensprengung“.

Dabei verpflichteten sich die Beteiligten, „den Tätern das Handwerk so erschweren, dass sich ein Angriff auf Geldautomaten nicht mehr lohnt“ (VersicherungsJournal 9.11.2022). Die Versicherer legten unter anderem einen umfassenden Maßnahmenkatalog vor, der unter dem Banner der Tochterfirma VdS Schadenverhütung GmbH veröffentlicht wurde.

Die empfohlenen Präventivmaßnahmen merken auch die Bankkunden am eingeschränkten Service. So war zum Beispiel eine empfohlene Maßnahme, Bankfoyers mit Automaten in der Nacht zu schließen. In vielen Filialen ist es seither nicht mehr möglich, zu später Stunde Geld abzuheben.

Weitere vorgeschlagene Schritte umfassten die Installation von Einbruchmeldeanlagen und Videoüberwachung, den Einsatz von Einfärbesystemen für Geldscheine, die im Falle einer Sprengung unbrauchbar gemacht werden, die Reduzierung des Bargeldbestandes sowie eine gezielte Auswahl der Standorte für Geldautomaten.

Die Taten lohnen sich offenbar immer noch

„Dass sich ein Angriff auf Geldautomaten nicht mehr lohnt“, wie vom „Runden Tisch“ erhofft, wird durch die Schadenstatistik nicht bestätigt.

Auf Nachfrage konnte der GDV nicht sagen, in welchem Umfang die Banken die empfohlenen Maßnahmen bereits umgesetzt haben.