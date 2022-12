Gericht darf Anwaltswahl im Bußgeldverfahren nicht einschränken

15.12.2022 – Beschuldigten steht auch im Bußgeldverfahren das Recht zu, sich durch einen selbstgewählten Verteidiger vor Gericht vertreten zu lassen. Ein Richter muss daher in der Regel einen anberaumten Termin verlegen, wenn dieser Jurist am angesetzten Verhandlungstag wegen eines anderen Termins unabkömmlich ist. So entschied das Landgericht Wuppertal in einem Beschluss vom 11. November 2022 (26 Qs 230/22).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, gegen den wegen eines Verkehrsverstoßes am Amtsgericht Mettmann ein Prozess stattfinden sollte. Der Termin zur Hauptverhandlung war für den 1. Dezember 2022 um 15 Uhr angesetzt.

Genau zu dieser Zeit war jedoch der Verteidiger des Beschuldigten wegen eines anderen Termins unabkömmlich verhindert. Im Auftrag seines Mandanten beantragte er daher, die Verhandlung auf einen anderen Tag zu verlegen. Obwohl der Anwalt ausdrücklich eine telefonische Terminabsprache angeboten hatte, weigerte sich der Amtsrichter, den Termin zu verschieben.

Beschuldigter hat Recht auf faires Verfahren

Seine Weigerung begründete der Richter damit, dass der Termin schon mehrfach verschoben worden sei. Im Übrigen sei es einem Beschuldigten zuzumuten, sich einen anderen Verteidiger zu suchen, wenn sein eigentlich mit dem Fall befasster Anwalt wegen eines anderen Termins unabkömmlich verhindert sei.

Das ließ das Wuppertaler Landgericht nicht gelten und gab der Rechtsbeschwerde des Beschuldigten auf Kosten der Staatskasse statt.

Terminierung ist Sache des Vorsitzenden, aber …

Nach Ansicht des Landgerichts hat ein Beschuldigter auch in einem Bußgeldverfahren das Recht, sich durch einen Verteidiger seines Vertrauens vertreten zu lassen. Denn dadurch würde sein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf ein faires Verfahren gewährleistet.

Eine Terminierung sei grundsätzlich Sache des vorsitzenden Richters. Der müsse aber über einen Antrag auf Terminverlegung nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls entscheiden.

„In die Abwägung einzustellen sind insbesondere die Bedeutung der Sache, die Lage des Verfahrens bei Eintritt des Verhinderungsfalles, der Anlass, die Voraussehbarkeit und die voraussichtliche Dauer der Verhinderung, die Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage und damit zusammenhängend die Fähigkeit des Betroffenen, sich selbst zu verteidigen und das Gebot der Verfahrensbeschleunigung“, so das Landgericht in seinem Beschluss.

Gericht spricht dem Verkehrssünder Anwalt des Vertrauens zu

Im Fall des Mannes drohen erhebliche Sanktionen, beispielsweise der mögliche Verlust seiner Fahrerlaubnis. Es könne ihm daher nicht verwehrt werden, sich durch den Verteidiger seines Vertrauens, der ihm bereits in früheren Fällen zur Seite gestanden habe, vertreten zu lassen.

Wegen des Angebots des Anwalts, telefonisch einen Ersatztermin abzusprechen, sei auch keine Prozessverschleppung zu erwarten. Auch eine Verjährung drohe nicht, denn diese würde erst im Februar 2024 eintreten.