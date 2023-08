Generationenkapital: „ökonomischer Unfug“ oder sinnvolle Ergänzung?

17.8.2023 – Die Diskussionen um eine Rentenreform und insbesondere um das im „Rentenpaket II“ enthaltene Generationenkapital gehen weiter. Die Ampelregierung will offenbar eine neue Haltelinie einführen. Ökonomen warnen indes vor dem daraus resultierenden neuen Finanzbedarf. Entlastung soll das Generationenkapital bringen, das ein Wissenschaftler jedoch angesichts der enormen Herausforderungen in der GRV als „marginale Angelegenheit“ ansieht. Das Diva misst ihm demgegenüber eine bedeutende Rolle zu.

Die Bundesregierung ist auf der Zielgeraden: Ende August soll das „Rentenpaket II“ beschlossen werden. Erste Details sickern bereits an die Öffentlichkeit – und rufen Kritiker wie Befürworter auf den Plan.

Zuletzt wurde bekannt, dass SPD, Grüne und FDP einen weiteren Ausbau der gesetzlichen Rente vorbereiten. Durch eine neue „Rentenniveau-Haltelinie“ sollen stärkere jährliche Rentenerhöhungen für die Zeit bis 2040 gesetzlich festgeschrieben werden, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).

Diese geplante Haltelinie gebe vor, dass die Renten bis 2040 immer mindestens so stark steigen müssen wie die Löhne – was führende Ökonomen bereits vor Monaten abgelehnt hätten. Denn der Finanzbedarf würde sehr schnell um zweistellige Milliardenbeträge je Jahr anwachsen und schließlich in den 2040er-Jahren mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen.

Mehrkosten begrenzen

Offenbar ist der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz jetzt um Schadensbegrenzung bemüht. Die Ökonomen fordern der F.A.Z. zufolge in einem warnenden Brief an Bundes-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zumindest das Ausmaß der Mehrkosten zu begrenzen.

So sollten unter anderem nur Senioren mit kleineren Einkommen von der beabsichtigten Beschleunigung der jährlichen Rentenerhöhungen profitieren. Und der Zugang zur abschlagfreien „Rente ab 63“ für langjährig Versicherte sollte auf einen engen Kreis besonders bedürftiger Personen beschränk werden.

Rentenkasse in Liquiditätsnot

Unterdessen plant wohl Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die gesetzliche Mindestrücklage der Rentenversicherung von 0,2 auf 0,3 Monatsausgaben anzuheben. Dies bewirke, so die Tageszeitung, dass schneller für neue Einnahmen gesorgt werden müsse, wenn sich die Rentenkasse leere – ob mit Beitragserhöhungen oder mehr Bundeszuschüssen.

Bei einem zu kleinen Puffer bestehe die Gefahr, dass die Rentenkasse in Liquiditätsnot komme, bevor solche Maßnahmen greifen würden.

FDP und SPD sind sich einig

Eine Entlastung für Beitrags- und Steuerzahler möchten FDP und SPD indes durch das von Finanzminister Christian Lindner (FDP) entworfene „Generationenkapital“ erreichen, auch „Aktienrente“ genannt. Bereits seit Längerem ist bekannt, dass es Teil des neuen Rentenpaketes wird (VersicherungsJournal 13.1.2023) – gegen den Willen der Grünen.

Während der „guten und konstruktiven regierungsinternen Gespräche“ in den vergangenen Tagen, so das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS) gegenüber dem VersicherungsJournal, wurden Pläne für eine deutliche Aufstockung öffentlich (9.8.2023).

Demnach möchten Lindner und Heil nach einem Startkapital in Höhe von zehn Milliarden Euro in diesem Jahr schon 2024 zwölf weitere Milliarden Euro folgen lassen. Anschließend ist geplant, diese Summe jährlich jeweils um drei Prozent zu erhöhen. Bis 2035 soll so ein Volumen von 200 Milliarden Euro zusammenkommen.

Das ganze Theater um den sogenannten Generationenfonds ist im Grunde eine völlig marginale Angelegenheit. Axel Börsch-Supan, Munich Research Institute for the Economics of Aging

Blick wird abgelenkt

„Völlig richtig ist das Ziel, für mehr Kapitaldeckung der Alterssicherung zu sorgen“, sagte jetzt Axel Börsch-Supan, Direktor des Munich Research Institute for the Economics of Aging, gegenüber der F.A.Z..

Axel Börsch-Supan (Bild: Jan Röder)

Dazu sei aus seiner Sicht jedoch eine Stärkung von Betriebsrenten der bessere Weg. Der Ansatz eines kreditfinanzierten Generationenkapitals führe unterm Strich zu keiner echten Entlastung der jüngeren Generation und sei insofern sogar „ökonomischer Unfug“.

Allerdings sei es erst recht schädlich, wenn im Streit über dieses Projekt die fehlende Finanzierung für die geplante Rentenniveau-Haltelinie aus dem Blick geriete.

„Das ganze Theater um den sogenannten Generationenfonds ist im Grunde eine völlig marginale Angelegenheit im Vergleich mit den Herausforderungen, denen die gesetzliche Rentenversicherung gegenübersteht“, so der Wissenschaftler. Und diese würden mit der Haltelinie „noch viel größer“.

Generationenkapital im Faktencheck

Die Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva) misst dem Generationenkapital demgegenüber eine bedeutende Rolle zu. Gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V. (BDV) hat das Institut dafür einen „Faktencheck“ durchgeführt.

Die Ergebnisse sind im Diva-Briefing „Zocken mit der Rente? – Die Aktienrente und das Generationenkapital der FDP“ (PDF; 196 KB) veröffentlicht. Der Bericht wurde von Dr. Helge Lach, BDV-Vorsitzende, und Professor Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva, verfasst.

Kritik greift nicht

Helge Lach (Archivbild: Lier)

Die Quintessenz: Die vielfach öffentlich geäußerte Kritik an dem Vorhaben (9.8.2023) geht den Autoren zu weit. Sie sind der Auffassung, dass der Vergleich von Aktieninvestments mit Wetten und Zockerei unangebracht sei, „wenn die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Renten ernsthaft diskutiert werden soll“.

Denn es gehe hier nicht darum, wie „Day-Trader“ mit Einzelwerten zu spekulieren, sich an riskanten und undurchsichtigen Verbriefungen zu beteiligen oder mit hohem Risiko das schnelle Geld zu suchen.

Vielmehr entstehe mit dem Generationenkapital „ein staatlich verantworteter Mischfonds mit hoher Aktienquote, der mit langfristigem Horizont und international sowie nach Branchen breit gestreut investiert und aus dessen Erträgen (realisierte Kursgewinne und Dividenden) die Rente stabilisiert werden soll“.

Generationenkapital ist keine Rente

Der anfangs verwendete Begriff „Aktienrente“ sei ferner irreführend gewesen. Er suggeriere fälschlicherweise eine aktienfinanzierte individuelle Rente.

Präziser sei die Bezeichnung „teilweiser Kapitaldeckung“ der gesetzlichen Rentenversicherung. Denn diese weise auf die eigentliche Logik des Generationenkapitals hin, „nach der nicht das Generationenkapital selbst, sondern ausschließlich die Erträge daraus zur ergänzenden Finanzierung der Rentenzahlungen genutzt werden“, wird erläutert.

Wer das Generationenkapital ablehnt, kann nicht weiter nach Haltelinien rufen. Helge Lach, BDV, und Michael Heuser, Diva

Alternativen aufzeigen

Insgesamt reduziere das Generationenkapital den Druck auf die Rentenbeiträge und den Bundeszuschuss. Eile sei jedoch geboten.

Michael Hauer (Archivbild: Brüss)

„Der Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge steht unmittelbar bevor. Wer das Generationenkapital dennoch ablehnt, kann nicht weiter nach Haltelinien rufen, sondern muss sich festlegen: Die Beitragssätze oder das Renteneintrittsalter müssten steigen, das Rentenniveau zurückgenommen und bei einzelnen Leistungsarten wie der abschlagsfreien Rente eingeschränkt werden. Sonst wird die Gleichung nicht mehr aufgehen“, heißt es.

Schnelle und beherzte Umsetzung

Eine Kreditfinanzierung sehen die Verfasser nicht als Hinderungsgrund für eine langfristige Ertragskraft. Der geplante Weg über Darlehen des Bundes und Bundesanleihen sei angesichts mangelnder alternativer Finanzierungsformen die beste Lösung.

„Summa summarum ist der von der Bundesregierung augenscheinlich gewählte Weg, also die Finanzierung über Darlehen unter Nutzung der erstklassigen Bonität des Bundes, der politisch und in der Bevölkerung am einfachsten durchzusetzende Weg“, wird resümiert.

Spätere Generationen werden dankbar sein! Helge Lach, BDV, und Michael Heuser, Diva

Zustimmung zum Konzept

Schließlich befürworte die Mehrheit der Bevölkerung die Idee des Aktienkapitals und die Finanzierung über Darlehen. Dies hätten repräsentative Umfragen des Diva unter 2.000 Bürgern gezeigt. Demnach findet die Hälfte der Befragten (50 Prozent) die Pläne gut, nur jeder sechste schlecht (16 Prozent).

Auch die Gegenfinanzierung des Kapitalstocks mit staatlichen Krediten komme bei der Mehrheit gut beziehungsweise eher gut an (zusammen 56,9 Prozent).

Letztlich müsse aber das Generationenkapital „vor politischer Zweckentfremdung der Mittel, um Beispiel zur Querfinanzierung anderer staatlicher Aufgaben und Ziele, und vor Spekulation geschützt sein“, so die Autoren. Ihr Fazit: „Spätere Generationen werden dankbar sein!“.