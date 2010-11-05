WERBUNG

Generali verliert Rechtsstreit gegen Verbraucherzentrale

17.10.2025 (€) – Die Generali darf auf ihrer Webseite nicht mehr einseitig für die Steuervorteile der Rürup-Rente werben, sondern muss auch auf die Versteuerung in der Auszahlungsphase hinweisen. Ansonsten handle es sich um eine Irreführung des Verbrauchers. Das hat das Landgericht München I bestätigt.

Gewerbeordnung · Rente · Rürup · Steuern · Verbraucherschutz · Werbung
