„Gefährlicher Irrglaube“ behindert den Absatz von Cyber-Policen

20.1.2022 – Die Versicherung gilt als Zukunftsprodukt. Manche sehen sie bereits als neue „Feuer“- oder auch „Kraftfahrtsparte“. Auf einer Fachveranstaltung der Versicherungsforen Leipzig zeigte sich, dass das Risiko komplex ist und viel erklärt werden muss.

Bei vielen Unternehmen herrscht ein „gefährlicher Irrglaube“, wenn es um die eigene Positionierung für Internet-Risiken geht. Das berichteten Jonas Schwade, Produktmanager des Analysewerkzeug „Cysmo“ bei der PPI AG, und Lars Breitenstein, Produktmanagement Underwriter Cyber bei der HDI Versicherung AG.

Sie sprachen am Mittwoch auf der Fachkonferenz Cyber-Versicherung in der Praxis – Von Produktentwicklung über Underwriting bis Schadenmanagement der Versicherungsforen Leipzig GmbH.

Es mangelt schon am Update

Viele Firmen (81 Prozent) glaubten sich umfassend geschützt oder für zu klein (60 Prozent) für einen Angriff aus dem Internet. Dabei zeige eine eigene Untersuchung von 6.000 Firmen die Verletzlichkeit, so Schwade. 65 Prozent hielten sich nicht an die von den Versicherern empfohlenen Schutzniveaus.

Beispielsweise verwendeten zehn Prozent keine aktuelle Software. „Nicht selten trifft man auf Software, für die es schon seit zehn Jahren keine Updates mehr gibt. Das ist erschreckend, wenn bedenkt, dass jeder Versicherer nach aktuellen Patches fragt“, so Schwade.

Weitere Schwachstellen waren gefährdete (35 Prozent) oder kritische (drei Prozent) offene Ports, potenziell ausgenutzte Systeme (sieben Prozent) oder auch die Verbreitung von E-Mail-Adressen im Darknet (34 Prozent), teilweise zusammen mit den Passwörtern.

HDI: Risikodialoge bringen am meisten

„Vielen fällt es schwer, Risiken zu erkennen und diese auch auf sich zu beziehen. Besonders bei den KMUs fehlt es oft am tiefgehenden technischen Verständnis“, so Breitenstein. Statt Neukunden immer detailliertere Fragen zu stellen und die Anforderungen hochzuschrauben, führe man Risikodialoge. „Das bringt am meisten.“

Der HDI bietet, ebenso wie unter anderem auch die Allianz Versicherungs-AG, potenziellen Kunden über „Cysmo“ einen Report, damit alle das Risiken verstehen und das Unternehmen sein Sicherheitsniveau erhöhen kann.

„Häufig wiegen sich KMUs auch in falscher Sicherheit, weil sie einen IT-Dienstleister beschäftigen.“ Der Report kommuniziere und adressiere die entdeckten Schwachstellen und sorge so für eine konkrete Behebung.

Um das Risiko-Bewusstsein der Kunden zu schärfen, hat die HDI-Police eine Awareness-Klausel, die im Falle von Prävention und Sicherheitschecks auf Teile des Selbstbehalts im Schadenfall verzichtet.

Cyber-Know muss vorhanden sein. Jakob von Uckermann und Dr. Siegfried Rasthofer, Münchener Rück

Forensik muss man auch verstehen

Die meisten Deckungen umfassen neben dem Ersatz von Eigen- und Drittschäden auch Services, zu denen vor allem die Forensik gehört. Das ist die professionelle Spurensuche in der IT, um den Angreifer und seinen Schaden auszumachen und die Systeme wieder ans Laufen zu bekommen.

Für Jakob von Uckermann, Senior Legal Counsel, und Dr. Siegfried Rasthofer, Senior Cyber Security Specialist (beide von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München) müssen Unternehmen aber „forensic readiness“ sein.

Denn: Im Krisenfall helfe es wenig, wenn die IT-Systeme des gehackten Unternehmens nicht für die Spurensuche ausgelegt seien – beispielsweise weil Log-Daten aus Gründen des Speicherplatzes schnell überschrieben würden oder offline gehaltenes Backup weit vom Firmensitz sei.

Die beiden plädieren auch für den Anbau technischer Expertise in der Schadenregulierung der Erstversicherer. „Cyber-Know muss vorhanden sein. Professionalität ist das A und O, sonst gleitet einem das irgendwann aus den Händen“, so von Uckermann. Beim Versicherer sei das Verständnis wichtig, damit er den Forensik-Bericht verstehen könne.

Wir kommen mit den Kapazitäten zurecht. Carsten Wiesenthal, Allianz Versicherung

Allianz: Übliche Versicherungssumme deutlich unter 50 Millionen Euro

Im Markt beklagen Firmen oftmals, keine Deckungen über 50 Millionen Euro zu bekommen.

Carsten Wiesenthal, Leiter „Allianz Multinational und Cyber“ der Allianz Versicherungs-AG, zeigte zwar an vielen Beispielen die wachsenden Gefahren, sagte aber auch, dass die von ihm herausgelegten angemessenen Versicherungssumme üblicherweise deutlich unter den 50 Millionen lägen.

„Wir kommen mit den Kapazitäten zurecht“, sagte er. Seine Klientel sind Unternehmen bis maximal 150 Millionen Euro Jahresumsatz. An der Versicherungssumme sei bisher noch kein Abschluss gescheitert. Bedarfsgerecht müssten auch Selbstbehalte sein, ebenso wie ein faires Pricing.

Die Allianz wolle langfristig an der Seite der Kunden stehen – und auch im Cybermarkt wachsen. Einige Wettbewerber seien mit zu „pushigen“ Ansätzen in den Markt gegangen. Er berichtete zudem, dass die Allianz-Cyberdeckung keinen Terrorausschluss habe, weil die Beweislage im Schadenfall schwierig sei.