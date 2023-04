GDV korrigiert Beitragsprognose deutlich nach unten

5.4.2023 – Der Verband senkt seine Beitragsprognose für das Jahr 2023 von rund drei Prozent auf nun 0,4 Prozent für die gesamte Versicherungswirtschaft. In der Sparte Leben wird ein Minus von 5,5 Prozent, im Segment Komposit ein Plus von 5,7 Prozent und in der PKV ein Wachstum von 3,5 Prozent erwartet.

Die deutschen Versicherer rechnen für 2023 spartenübergreifend mit einem Beitragswachstum von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in einer Pressemitteilung.

„Mit Blick auf die hohe Inflation und die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten wäre das ein achtbares Ergebnis“, wird Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zitiert.

Prognose lag bei 2,9 Prozent

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

2022 mussten die Versicherer einen Rückgang von 0,6 Prozent auf 224 Milliarden Euro hinnehmen, erwarteten zum Ende hin aber wieder einen deutlichen Aufwärtstrend. Der GDV prognostizierte im Herbst ein Beitragsplus von 2,9 Prozent für 2023.

Auf seiner Jahresmedienkonferenz Ende Januar (VersicherungsJournal 27.1.2023) wurde von rund drei Prozent für die gesamte Versicherungswirtschaft gesprochen. Hintergrund des nun schwächeren Ausblicks ist dem GDV zufolge die Entwicklung in der Lebensversicherung.

Für die Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds wird mit einem Beitragsrückgang von 5,5 Prozent (2022: minus sechs Prozent auf gut 97 Milliarden Euro) gerechnet.

Die knapp im positiven Bereich liegende Herbst-Prognose von 0,1 Prozent werde vom schwächeren Ausblick bei der Entwicklung der Einmalbeiträge gedrückt, so der Verband.

Komposit bleibt im Plus, PKV bestätigt positiven Ausblick

In der Schaden- und Unfallversicherung gehen die Versicherer von einer Steigerung der Beiträge um 5,7 Prozent (plus vier Prozent auf rund 80 Milliarden Euro) aus. Hauptgrund für das Wachstum seien inflationsbedingte Summenanpassungen in der Sachversicherung.

Auf die Bremse trete die Kfz-Versicherung, die einen unerwartet schwachen Start ins Jahr hinlegte. Der Ausblick lag im Herbst bei stärkeren plus 6,1 Prozent.

Keine Korrektur meldet der Verband in der privaten Krankenversicherung (PKV). Die Prognose bleibt bei 3,5 Prozent Beitragswachstum für 2023. Im vergangenen Jahr legte die Sparte um 3,1 Prozent auf 46,8 Milliarden Euro zu.