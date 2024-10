GDV: Bei Riester werden 40 Prozent höhere Renten möglich

18.10.2024 – Der Versichererverband hat am Donnerstag in einem Pressegespräch seine Haltung zum Reformentwurf für die geförderte private Altersvorsorge dargelegt. Die Option von Auszahlplänen mit begrenzter Laufzeit wird weiterhin abgelehnt. Begrüßt wird, dass Riester-Renten zukünftig auch mit reduzierten Garantien angeboten werden können. Das Absenken auf 80 Prozent sei ein guter Kompromiss und können die Rente um durchschnittlich 40 Prozent erhöhen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat Ende September die Ressortabstimmung für ein Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (pAV-Reformgesetz) gestartet (VersicherungsJournal 30.9.2024).

Inzwischen ist der Referentenentwurf in die Verbändeanhörung gegeben worden. Die Frist zur Stellungnahme läuft an diesem Freitag ab. Dann will auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) seine Position im Detail öffentlich machen.

GDV: Entwurf für das pAV-Reformgesetz überwiegen positiv

Für den stellvertretenden GDV-Hauptgeschäftsführer Moritz Schumann überwiegen die positiven Elemente bei der längst überfälligen Reform der Riester-Rente. Das machte er am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz deutlich.

Zentral sei die lebenslange Absicherung auch in der geförderten Altersvorsorge, um die älterwerdende Gesellschaft nachhaltig abzusichern. Ein Auszahlungsplan, der ab dem 85. Lebensjahr ende, berge für viele Menschen die Gefahr, den Lebensstandard danach nicht mehr halten zu können.

Moritz Schumann (Bild: GDV)

Streit um Kapitalwahlrecht dauert an

Damit widersprach der Versichererverband dem Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Deren Hautgeschäftsführer Thomas Richter hat den Referentenentwurf zur pAV-Reform als „großen Wurf“ und „Paradigmenwechsel in der privaten Altersvorsorge“ bezeichnet.

Die Wahlfreiheit in der Auszahlphase zwischen einem Fondsauszahlplan und einer Rentenversicherung sei ein wichtiger Schritt (2.10.2024).

Thomas Richter (Bild: BVI)

Schumann verwies darauf, dass von heute 65-jährigen Frauen zwei Drittel ein Alter von 85 Jahren erreichen würden, bei Männern seien es 43 Prozent. Sei der Auszahlungsplan dann ausgelaufen, drohe eine Rentenlücke und gegebenenfalls sogar Altersarmut. Eine lebenslange Rente schließe das Risiko des vorzeitigen Kapitalverzehrs aus, so die Botschaft des GDV.

Der Streit wird schon seit Ende August geführt. Ausgangspunkt waren Modellrechnungen des BVI, denen der GDV umgehend widersprochen hatte (Archiv).

Das moderate Absenken auf 80 Prozent ist ein guter Kompromiss aus Sicherheit und Rendite. Moritz Schumann, GDV

Riesterrente: Abgesenkte Garantie soll Rendite erhöhen

Bei der Riester-Renten soll die Beitragsgarantie von 100 Prozent alternativ auf 80 Prozent abgesenkt werden können. „Es ist gut, dass die starre Hundertprozent-Garantie endlich gelockert wird“, sagte Schumann. „Das moderate Absenken auf 80 Prozent ist ein guter Kompromiss aus Sicherheit und Rendite.“

Nach Berechnungen des GDV könnten dadurch Renten möglich werden, die durchschnittlich 40 Prozent höher sind als bei Riester in bisheriger Form. „Versicherte können die Chancen der Kapitalmärkte besser nutzen, erhalten aber auf jeden Fall einen monatlichen Sockelbetrag – und das garantiert ein Leben lang“, hob Schumann hervor.

Das neue Fördermodell auf jeden Spar-Euro gibt es 20 Cent vom Staat sei zwar in der Wirkung besser nachvollziehbar. Die Zielgruppen der Riester-Rente von Geringverdienern, Familien und Alleinerziehenden stünden sich allerdings schlechter. Dies dürfte im weiteren Prozess noch zu Diskussionen führen.

Der GDV hofft im Detail Nachbesserungen durchsetzen zu können. Kritisch sieht der Verband etwa die vorgesehene Möglichkeit Im Altersvorsorgedepot, auch in einzelnen Aktien investieren zu können. „Hohe Verluste drohen, wenn Anleger auf die falschen Aktien setzen. Das passt einfach nicht zur staatlich geförderten Altersvorsorge“ sagte Schumann.