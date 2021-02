Fünf Versicherer erhalten Servicepreis

26.2.2021

Zum elften Mal vergeben das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) und der Nachrichtensender N-TV den „Deutschen Servicepreis“. Die Auszeichnung basiert laut Disq auf der Jahresauswertung von 54 Studien und Kundenbefragungen, die das Institut im Vorjahr durchgeführt hat.

Der Preis wird in 27 Kategorien verliehen, unter anderem in den Bereichen Versicherung und Finanzen, Sport und Gesundheit, Energie, Bildung, Reise und Touristik sowie Haus und Wohnung. In der Kategorie „Versicherung – Online-Service“ erhalten folgende drei Anbieter den Servicepreis: die Cosmosdirekt-Gruppe (auf Platz eins), die Barmer und der Allianz-Konzern.

Die Auszeichnung der drei genannten Gesellschaften basiert auf den Studien Direktversicherer (VersicherungsJournal 7.10.2020), Krankenkassen (15.6.2020) und Kfz-Versicherungen (24.1.2019). In Summe bewertete das Disq in diesem Bereich 56 Unternehmen anhand von 616 Servicekontakten.

In der zweiten Kategorie „Versicherung und Finanzen – Kundenurteil“ werden ebenfalls drei Anbieter ausgezeichnet: die Ethik Bank eG (auf dem ersten Platz), die Münchener Verein Versicherungen für die höchste Kundenzufriedenheit (3.9.2020) und die Huk24 AG, als Kfz-Versicherer mit dem besten Service (24.7.2020).