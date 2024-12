Franke und Bornberg: Dies sind die besten Rürup-Renten

12.12.2024 – Im Produktrating von Franke und Bornberg wurden 174 Basis-Renten-Angebote untersucht. 95 davon erhielten die Höchstnote „FFF+“. Die Bestnote für mindestens ein Angebot erreichten Allianz, Axa, Baloise, Condor, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa, Gothaer, Hansemerkur, HDI, LV 1871, Mylife, Neue Leben, Nürnberger, Provinzial, Signal Iduna, Stuttgarter, Swiss Life, Universa, Volkswohl Bund, Württembergische, WWK und Zurich Deutscher Herold.

Mitte November hat die Franke und Bornberg GmbH (FuB) ein Update ihres Altersvorsorgeratings veröffentlicht. In dem Produktrating wurden private Rentenversicherungen aller drei Schichten der privaten Altersvorsorge (erste: Rürup, zweite: Riester, dritte: ungeförderte Privatrente) unter die Lupe genommen.

Von den insgesamt 872 Testkandidaten entfiel knapp jeder dritte auf die dritte Schicht. Neben den Segmenten Klassik, neue Klassik, Indexpolicen und Hybridprodukte gegen Einmal- (VersicherungsJournal 13.11.2024) sowie laufenden Beitrag (15.11.2024) wurden auch 123 fondsgebundene Rentenversicherungen untersucht (25.11.2024).

Zu den Testkandidaten zählten darüber hinaus auch 174 Rürup-Renten.

Bewertung der Rentenversicherungen nach bis zu 63 Kriterien

Bewertet wurden Flexibilität, Transparenz sowie das Produktkonzept der Tarife anhand von über fünf Dutzend Kriterien. Die Zahl variiert je nach Produktkategorie. Bei der Bewertung stützten sich die Analysten ausschließlich auf „die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, den Versicherungsschein und Geschäftsberichte“.

Die Produkte wurden in einem Benchmark-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelung wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Nach FuB-Angaben wurden im Vergleich zum Vorjahr (1.11.2023) einige Modifikationen vorgenommen. So wurde etwa der Flexibilität im Rentenbezug mehr Gewicht verliehen. „Extrapunkte gibt es für Tarife mit Innovationsklausel. Diese ebnet Versicherten den Zugang zu allen Rentenbezugsarten, die ihr Versicherer vor Rentenbeginn bietet“, wird weiter ausgeführt.

Noten für fondsgebundene Rentenversicherungen von „FFF+“ bis „F-“

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Voraussetzung für die Höchstnote war, dass ein Tarif mindestens 85 Prozent der maximal möglichen Punkte erhält. Die Ratingsystematik haben die Analysten in den „Altersvorsorge-Rating Bewertungsgrundlagen“ (PDF-Datei, 326 KB) dargelegt. Das Dokument enthält allerdings keine Detailangaben zur Punktvergabe innerhalb der einzelnen aufgeführten Kriterien.

Fast 55 Prozent der getesteten Lebensversicherer mit der Höchstnote

Nach Angaben des Unternehmens erreichte über die Hälfte der untersuchten Basis-Renten-Angebote die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“). Mehr als jede dritte Offerte schnitt mit „FFF“ („sehr gut“) ab.

Jeweils rund jeder 20. Testkandidat wurde mit „FF+“ („gut“) beziehungsweise „FF“ („befriedigend“) bedacht. Ein Produkt erhielt ein „ausreichend“ („F+“), während zwei weitere über ein „mangelhaft“ („F“) nicht hinauskamen.

Im Segment „Klassik“ wurde gar kein Mal die Höchstnote vergeben, in der „Neuen Klassik“ an vier von sechs getesteten Rürup-Renten. In der Kategorie „Index“ erhielten zehn von 14 Angeboten ein „FFF+“, bei den Fondspolicen 45 von 72 Offerten. Bei den Hybrid-Tarifen schafften 36 von 75 Produkten die Bestnote.

Zwei Dutzend Anbieter mit mindestens einer „FFF+“-Basis-Rente

Im Basis-Renten-Segment werden im Internetangebot von Franke und Bornberg folgende Produktgeber mit mindestens einem „FFF+“-Tarif aufgelistet:

Nur die Allianz schaffte es in vier der untersuchten Kategorien in die Spitzengruppe der Anbieter mit jeweils mindestens einem „FFF+“-Produkt (nicht „Klassik“, nicht „Hybrid beitragsorientiert“). Allen anderen Anbietern gelang dies bestenfalls dreimal.

Die vollständigen Ergebnislisten können auf dieser FuB-Internetseite eingesehen werden, die den Angaben zufolge „laufend aktualisiert“ wird.