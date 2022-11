Franke und Bornberg: Die besten Kfz-Versicherungen

2.11.2022 – In ihrer Neuauflage des Produktratings Kraftfahrzeug-Versicherung hat Franke und Bornberg 177 Tarife von 81 Anbietern unter die Lupe genommen. Die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) erhielten 38 Produkte. Zudem wurden 51 Offerten als „sehr gut“ bewertet.

Die Franke und Bornberg GmbH hat ihr Rating von Kraftfahrzeug-Versicherungen neu aufgelegt. Die Resultate wurden am Dienstag veröffentlicht. Die Analysten untersuchten 177 Tarife und 399 Tarifvarianten von 81 Gesellschaften. Davon wurden 38 Produkte mit der Höchstnote FFF+ („hervorragend“) ausgezeichnet.

Das Fazit: Trotz höherer Anforderungen bewegen sich die Ergebnisse fast auf Vorjahresniveau, wird berichtet. E-Mobilität nehme Fahrt auf.

Mehr Varianten und neue Produktlinien

Michael Franke (Bild: Marc Theis)

Im Vergleich zur letzten Ratingauflage (VersicherungsJournal 26.10.2021) hat das Analysehaus ein Plus von einem Zehntel beim Tarifangebot festgestellt.

„Versicherer, die zuvor nur zwei Qualitätslevel im Angebot hatten, setzen zunehmend auf Differenzierung. Aus zwei Varianten werden schnell drei“, erklärt Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg.

Ein Muster sei zu erkennen. „Der Basis-Tarif wird schlechter, der Standard Tarif ist mehr oder weniger gleich geblieben, und zusätzlich gibt es einen neuen Premium Tarif“, sagt er. Zudem hätten einige Akteure komplett neue Produktlinien auf den Markt gebracht.

Hintergrund sei der intensive Wettbewerb unter den Anbietern, die sowohl im Preis- als auch im Qualitätswettbewerb bestehen wollten. Für Vermittler bedeute das, ganz genau hinzusehen und sich nicht durch aggressives Marketing und ähnlich klingende Tarifbezeichnungen verwirren zu lassen, so Franke.

Erstmals Elektrokriterien im Katalog

Die Analysten haben einige Änderungen in ihrem Bewertungskatalog vorgenommen. So sind erstmals in der Teilkasko Elektrokriterien wie Ladekabel und Ladestation berücksichtigt, wird berichtet. Bei Vollkasko-Tarifen zählten Brems-, Betriebs- und Bruchschäden jetzt zu den relevanten versicherten Gefahren. Ebenfalls neu sei die All-Risk-Deckung für den Akkumulator.

Einige vorhandene Kriterien wurden zudem verständlicher formuliert und die Benchmark an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst, heißt es. Neben erweiterten Leistungen für Elektrofahrzeuge hätten die Anbieter vor allem im Premium-Segment die Leistungsgrenzen gesteigert.

Bewertung auf Basis rechtsverbindlicher Angaben

Als Quellen für das Rating werden nach eigenen Angaben ausschließlich die Versicherungs-Bedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucher-Informationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“. Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“).

Weitere Details zur Methodik können in den Bewertungsgrundlagen (PDF; 1 MB) nachgelesen werden.

Wieder ein Fünftel der Anbieter mit Höchstnote

Das Ergebnis: Von 177 (Vorjahr: 159) Tarifen schaffen 38 die Top-Bewertung „FFF+“ („hervorragend“). Dies sind 21 Prozent des Teilnehmerfeldes. Im vergangenen Jahr wurden 22 Prozent mit der Höchstnote prämiert.

Zu den Anbietern mit mindestens einem „FFF+“-Produkt (Stand: 1.11.2022) gehören in alphabetischer Reihenfolge:

Zudem erhielten 51 Produkte (29 Prozent) ein „sehr gut“ („FFF“), 45 Offerten (25 Prozent) ein „gut“ (FF+“) und zwölf Angebote (sieben Prozent) ein „befriedigend“ („FF“). Für 30 Tarife (17 Prozent) reichte es nur für die Note „ausreichend“ („F+“). Ein Produkt kam über ein „mangelhaft“ („F“) nicht hinaus. Die schlechteste Bewertung („ungenügend“, „F-“) wurde nicht vergeben.

Franke und Bornberg Kfz-Rating Notenverteilung (Bild: Franke und Bornberg)

Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste, die neben Haupttarifen auch weitere Tarifkonstellationen enthält, kann auf der Internetseite von Franke und Bornberg eingesehen werden.