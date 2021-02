Franke und Bornberg bereitet ESG-Rating vor

15.2.2021 – Der ESG-Report von Franke und Bornberg zeigt Handlungsoptionen für mehr Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit auf. Die Versicherer seien auf einem „guten Weg“. Auch künftig will man Nachhaltigkeitsdaten erheben. Am Ende soll dann ein Ratingverfahren stehen.

Die Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat untersucht, inwieweit die Assekuranz die ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) berücksichtigt und umsetzt. Für ein Gesamtbild seien die Informationen, die mit Hilfe der Umfrage und der Nachhaltigkeitsberichte erhoben wurden, bislang zu unterschiedlich, schreiben die Analysten im ersten ESG-Report.

Aber: „Auch wenn es noch keine einheitlichen Standards gibt und Versicherer ihr Potenzial häufig noch nicht voll ausschöpfen, ist die Versicherungsbranche auf einem guten Weg“, so Michael Franke, der geschäftsführende FuB-Gesellschafter.

ESG-Berichterstattung noch am Anfang

Im Sommer 2020 hatten sich 23 Erstversicherer mit gut 50 Prozent Marktanteil an der FuB-Umfrage zur Nachhaltigkeit beteiligt. Insgesamt deckt die Studie rund 80 Prozent des Marktes ab, da zusätzlich die Nachhaltigkeitsberichte von acht Versicherern ausgewertet wurden.

Mit Nachhaltigkeit könne man einen wichtigen und glaubwürdigen Beitrag zur Zukunftssicherung leisten und gleichzeitig beim Image punkten, so der ESG-Report. Der ein oder andere Versicherer nutze dies auch werblich, was als faktenbasierte Vermarktung per se keine schlechte Idee sei.

Bei den Antworten auf die Umfrage und – deutlich häufiger – in den Nachhaltigkeitsberichten wird den Ratern aber teils wohl zu viel geworben. FuB will auch künftig Nachhaltigkeitsdaten erheben und Standards für eine einheitliche Berichterstattung vorantreiben. Ziel ist ein Ratingverfahren.

Andere Wirtschaftszweige zu nachhaltigerem Handeln motivieren

Im Hinblick auf Kapitalanlagen der Erstversicherer von 1.750 Milliarden Euro (2019) könne „die Assekuranz eine enorme Lenkungswirkung entfalten und somit auch andere Wirtschaftszweige zu nachhaltigerem Handeln motivieren“, so der Report.

Dem Report zufolge verwenden neun von zehn untersuchten Versicherern Negativkriterien bei der Kapitalanlage. Alle Versicherer, die Ausschlüsse für Staaten anwenden, formulieren auch Negativkriterien für einzelne Branchen oder Unternehmen.

Zu den Ausschlusskriterien zählen beispielsweise Verstöße gegen Menschenrechts-Konventionen, Korruption, die Nichtratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens, die Verhängung der Todesstrafe oder Investitionen in die Waffen- sowie Kohleindustrie.

Bei Verstößen gegen Nachhaltigkeits-Kriterien haben 43,5 Prozent der Kapitalanleger die Investition verkauft und 8,7 Prozent ziehen eine Veräußerung zumindest in Betracht. Gut jeder sechste Befragte gab hierzu aber keine Auskunft. Die Nachhaltigkeitsberichte liefern keine Information zum Thema, so der Report.

Tue Gutes

ESG-Aspekte bei der Kapitalanlage lassen sich auch positiv in Form des „Engagements“ durchsetzen. Die Analysten definieren dies als Kombination aus Stimmrechtausübung und Gesprächen mit Unternehmen, bei denen Versicherer investiert sind. Fast drei Viertel machten hierzu keine Angaben.

Positivstrategien, bei denen wünschenswerte Investitionsbereiche benannt werden (zum Beispiel Mikrofinanz-Dienstleistungen), seien bislang kaum verbreitet. Bei der Auswahl eines externen Vermögensverwalters berücksichtigen weniger als die Hälfte Nachhaltigkeits-Kriterien, so der Report.

Zu einer nachhaltigeren Arbeitsweise können die Versicherer zudem „durch gezieltes Nichtversichern von Branchen oder Unternehmen“ bewegen. Von den Nicht-Personenversicherern praktizierte mehr als die Hälfte Ausschlüsse von Branchen oder Unternehmen. Wichtigste Ausschlusskriterien sind derzeit: Kohleindustrie, Abbau von Öl-/Teersanden, Waffenindustrie und Kernenergie.

Der Report untersucht weitere Kriterien wie die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts, die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat, bei der es noch großes Potenzial gibt, sowie die Beteiligung von Menschen mit Handicap in der Belegschaft. Der ESG-Report kann kostenlos bei FuB unter diesem Link angefordert werden.