„Fraglich, ob aus dem Riester-Comeback nicht ein Riester-Bleib weg wird“

2.4.2025 – Die finanzielle Vorsorge für den Ruhestand soll für die Sparer in Deutschland einfacher und renditeträchtiger werden. Der hierfür erarbeitete Gesetzesentwurf liegt zwar auf Eis, doch die nächste Bundesregierung könnte den Faden wieder aufnehmen. Was in den kommenden vier Jahren zu erwarten ist und welche Interessen für Versicherungskunden zu beachten sind, diskutierten Branchenexperten auf der BdV-Wissenschaftstagung.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat am Dienstag knapp 100 Akteure und Analysten der deutschen Assekuranz zu seiner zweitägigen Wissenschaftstagung (VersicherungsJournal 29.4.2024) begrüßt.

Thema der 35. Auflage des Austauschs der Branchenexperten war die Reform der privaten Altersvorsorge (pAV) mit staatlicher Förderung. Entsprechende Weichenstellungen seien „wichtiger denn je“, so der Untertitel der Veranstaltung.

BdV: Zwei Jahrzehnte Reformstau bei der geförderten Altersvorsorge

Seitens der Bundespolitik habe ein Anstoß zum Handeln nach etwa zwei Jahrzehnten Reformstau vorgelegen, erklärt BdV-Chefökonom Constantin Papaspyratos mit Blick auf den Referentenentwurf für das pAV-Reformgesetz aus dem vorigen Herbst (18.10.2024).

Dieses Gesetzgebungsverfahren sei seit dem Ende der Ampelkoalition wenige Wochen später (8.11.2024) zwar „formal tot“. Dennoch sei es möglich, dass die sich abzeichnende Große Koalition unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an den pAV-Reformplänen anknüpft (10.3.2025) und diese während der vierjährigen Legislaturperiode bis 2029 umsetzt.

Für Papaspyratos ist dieses Szenario zwar wünschenswert, aber ungewiss. Hauptthemen des verkürzten Bundestagswahlkampfs im Winter waren nämlich Zuwanderung, innere Sicherheit und Hilfe für die Ukraine. Weil diese Probleme Priorität genießen, sei es je nach Weltgeschehen auch nicht unwahrscheinlich, dass die pAV-Reform weiterhin ausgebremst wird.

Verbraucherschützer begrüßen Standardprodukt

Stephen Rehmke (Bild: Achenbach)

Als möglichen Showstopper sieht der BdV-Chefökonom die CDU-Forderung der sogenannten Frühstart-Rente (25.3.2025) in Höhe von monatlich zehn Euro für Sechs- bis 18-Jährige, für die lediglich ein Prüfauftrag gilt. An dem Sondierungspapier der Koalitionäre (28.3.2025) lobt er hingegen das darin vorgesehene pAV-Standardprodukt mit reduzierten Verwaltungskosten.

Als Vorbild für die dritte Säule der Altersvorsorge sieht BdV-Vorstandssprecher Stephen Rehmke das in den vorherigen Wahlkämpfen oft zitierte Musterbeispiel Schweden (18.12.2024). Dort gilt eine Pflicht zur zusätzlichen Privatvorsorge für den Ruhestand, die ohne Wahl eines alternativen Fonds automatisch in das relativ kostengünstige Standardprodukt „AP7“ fließt.

Hierzulande verfolgen die verhandelnden Regierungsparteien in spe den Plan, die bisherige Riester-Rente in ein neues Vorsorgeprodukt ohne Garantiezwang zu überführen. Die staatliche Förderung für Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen soll möglichst einfach gestaltet sein und von bürokratischen Hemmnissen befreit werden.

Für Riester-Sparer bleibt zu wenig übrig

Britta Langenberg (Bild: Hilmes).

Gemeinsames Ziel der Großen Koalition mit knapper Regierungsmehrheit ist ein Anlageprodukt mit reduzierten Verwaltungs-, Produkt- und Abschlusskosten, das es auch in Form eines Standardprodukts geben soll. „Es kann sehr gut sein, dass die Einigkeit damit auch endet“, warnt Britta Langenberg vor zu viel Optimismus.

Die Leiterin Verbraucherschutz bei der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. hat außerdem Bauchschmerzen dabei, dass es auch das Standardprodukt geben soll, womit die klassischen Angebote am Markt bleiben. Ebenso kritisiert sie den Wunsch, die Kosten lediglich reduzieren zu wollen. „Die Kosten vieler Riester-Verträge sind so hoch, dass für Vorsorgesparer zu wenig übrig bleibt.“

Das verstärke das Kernproblem des zu niedrigen Kundennutzens: „Die Renditeerwartung von Riester-Rentenpolicen ist für viele Kunden sehr gering – über ein Kundenleben hinweg teils nur knapp ein Prozent.“ Bei den als chancenreicher beworbenen Fondspolicen zahlen Kunden sowohl für den Versicherer und dessen Vermittler als auch die verwaltende Fondsgesellschaft.

Solange die Kosten nicht transparent sind, bleiben sie hoch. Britta Langenberg, Finanzwende

Kritik trifft auch den Versicherungsvertrieb

„Viele Versicherer beweisen virtuose Kreativität, Kosten zu kreieren“, so Langenberg weiter. Für einen Vertrauensverlust bei den Bürgern sorge aber nicht nur, dass die staatlichen Riester-Zulagen oft für die Kosten der Anbieter draufgehen. Problematisch sei insbesondere die mangelnde Transparenz mancher fondsgebundenen Rentenversicherungen.

„Solange die Kosten nicht transparent sind, bleiben sie hoch und der Kunde auf der Strecke“, steht für die Verbraucherschützerin fest. Ihre Kritik trifft zudem den Versicherungsvertrieb. Vielen Kunden sei nicht bewusst, dass sie auf ihre oftmals mager ausfallende Riester-Rente (26.3.2025) Steuern zahlen müssen und ihr angespartes Kapital nach Ablauf der Ansparphase verrenten müssen.

Die von Langenberg bemängelten Informationslücken lastet sie auch den Beratern großer Finanzvertriebe an, für die ein vom Staat geförderter Vertrag ein Türöffner darstelle. „Ich frage mich aber, ob das von der DVAG ausgerufene Riester-Comeback (3.12.2024) nicht ein Riester-Bleib weg wird.“ Denn in der nicht reformierten Form erzeuge Riestern Frust, der für weitere Storni sorge.