Fondsgebundene: 2022 hagelte es Negativrenditen

20.12.2023 – Nach drei Jahren im grünen Bereich drehten die Nettoerträge bei fondsgebundenen Versicherungen 2022 im Schnitt deutlich ins Negative, sowohl in Deutschland als auch im EWR insgesamt. Die Kosten blieben stabil. Das geht aus einem neuen Bericht der Eiopa hervor.

Hohe Inflation und steigende Zinssätze haben das makroökonomische Umfeld 2022 verändert – und das blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Gesamtmarktrenditen und für den Ausblick für Vermögenswerte, die Anlageprodukten zugrunde liegen.

Das stellt die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) anlässlich der Veröffentlichung ihres diesjährigen „Costs and Past Performance Reports“ fest. Sie analysiert darin die Renditen und Kosten von Versicherungsanlage- und Rentenprodukten im Jahr 2022.

Der Bericht deckt laut Eiopa 60 Prozent des EWR-Marktes ab. Im Bereich der Versicherungsanlage-Produkte (IBIPs) wurden mehr als 1.000 Produkte von 173 Versicherern berücksichtigt. Auch mehr als 200 Produkte der „persönlichen Pensionsvorsorge“ (PPP) wurden untersucht.

Minus dominiert

Wie der Bericht festhält, waren bei einigen IBIPs signifikante (potenzielle) Verluste für die Kunden zu registrieren. Der mittel- bis langfristige Charakter von IBIPs sowie Kapitalschutz-Features in manchen Produkten könnten diese Verluste aber begrenzen, so die Behörde.

Je nach Risikoklasse habe es deutliche Unterschiede in der Höhe der Verluste gegeben; im Durchschnitt performten bei fondsgebundenen und hybriden Produkten aber alle Risikoklassen negativ.

Nettorenditen in Zahlen

In Zahlen ausgedrückt: Nach einer positiven Performance in den drei Jahren zuvor, lieferten fondsgebundene und Hybridprodukte in Summe negative Nettoerträge. Das waren im EWR-Schnitt -11,5 Prozent (real -18,9 Prozent) beziehungsweise -4,7 Prozent (real -12,7 Prozent).

Deutschland schnitt bei den Fondsgebundenen mit -8,8 Prozent (2021: +17,9 Prozent) etwas besser ab als der EWR insgesamt. Bei Hybridprodukten war es mit -7,4 Prozent (2021: +10,1 Prozent) umgekehrt.

Etwas anders entwickelten sich Produkte mit Gewinnbeteiligung. Hier war im EWR, zumindest nominell, ein Plus zu verzeichnen (+1,35 Prozent ). Real gab es aber auch hier ein Minus (-7,2 Prozent). Deutschland kommt auf +1,5 Prozent (2021: +1,8 Prozent).

Produkte der persönlichen Pensionsvorsorge

Bei den PPPs ist die Diversität unter den Märkten groß, Vergleichbarkeit daher nur beschränkt möglich, konstatiert die Eiopa. Dennoch sei zu beobachten, dass PPPs den Trends folgen, die bei Versicherungsanlage-Produkten festzustellen sind.

Ähnlich wie bei Letzteren seien die Ergebnisse bei PPPs ohne Garantien im Durchschnitt negativ ausgefallen.

Kosten stabil

Die Kosten bei Versicherungsanlage-Produkten blieben laut dem Bericht stabil. Bei fondsgebundenen und Hybridprodukten ist die Kostenbelastung in Grenzen gesunken, Gewinnbeteiligungs-Produkte waren dennoch auch weiterhin billiger.

Im Schnitt betrug die Ertragsminderung („reduction in yield“) 2022

bei Produkten mit Gewinnbeteiligung 1,5 Prozent (Deutschland: 1,4),

bei fondsgebundenen Produkten 2,1 Prozent (Deutschland: 2,1) und

bei Hybridprodukten ebenfalls 2,1 Prozent (Deutschland: 1,4).

Renditen und Kosten deutscher PPPs

Länderspezifische Zahlen sind in dem Bericht auch zu Produkten der persönlichen Altersvorsorge zu finden. Aus Deutschland wurden insgesamt 34 Versicherungsanlage-Produkte, die das Ziel eines Alterseinkommens anpeilen, untersucht.

Dabei wird zwischen zwei Varianten unterschieden: einerseits PPPs, die „fondsgebundenen Produkten ähnlich“ sind – in der deutschen Stichprobe bilden sie den Großteil (24 Produkte) –, andererseits PPPs, die traditionellen Produkten mit Gewinnbeteiligung ähneln (in Deutschland zehn).

Die Auswertung für die erste Kategorie ergab eine durchschnittliche Nettorendite von -17,1 Prozent und Kosten (bei empfohlener Haltedauer) von 1,8 Prozent. In der zweiten zeigten sich eine Nettorendite von 1,5 Prozent und Kosten von 1,4 Prozent.

Der „Costs and Past Performance Report – December 2023“ (nur englisch) kann als PDF-Dokument von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.