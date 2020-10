Fiskus verlangt Steuern auf bezahlte Knöllchen

30.10.2020 – Übernimmt ein Arbeitgeber aus betrieblichem Interesse die Zahlung von Verwarnungsgeldern seiner Mitarbeiter, so handelt es sich hierbei in der Regel nicht um zu versteuernden Arbeitslohn. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 13. August 2020 entschieden (VI R 1/17).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Klage eines bundesweit tätigen Paketzustelldienstes zugrunde. Mussten dessen Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit wegen eines Parkverstoßes eine Geldbuße zahlen, etwa weil sie kurzfristig in Halteverbotsbereichen oder Fußgängerzonen geparkt hatten, so wurde das Verwarnungsgeld von der Klägerin als Halterin der Fahrzeuge übernommen.

Das für den Zustelldienst zuständige Finanzamt sah darin eine Bereicherung der Fahrer. Es verbuchte die Strafgelder daher als Arbeitslohn, für den Lohnsteuer zu zahlen sei.

Zu versteuernder Arbeitslohn?

Doch dieser Auffassung schlossen sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Finanzgericht Düsseldorf noch der in Revision angerufene Bundesfinanzhof (BFH) an.

Nach Auffassung beider Instanzen sind nämlich Zahlungen eines Arbeitgebers dann nicht als Arbeitslohn anzusehen, wenn es sich bei objektiver Würdigung aller Umstände lediglich um notwendige Begleiterscheinungen einer betriebsfunktionalen Zielsetzung handelt.

Von einer solchen gingen die Richter in dem zu entscheidenden Fall aus. Denn der Zustelldienst hatte es im Rahmen seiner Betriebsorganisation hingenommen, dass seine Fahrer möglicherweise Verwarnungsgelder wegen Parkverstößen zahlen mussten.

Die Zahlungen hätten folglich auf einer eigenen Schuld der Klägerin beruht. Sie konnten daher nicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn bei jenen Arbeitnehmern führen, welche die Ordnungswidrigkeiten begangen hatten, so der BFH.

Zurück an die Vorinstanz

Die Sache wurde trotz allem an die Vorinstanz zurückverwiesen. Die muss nämlich noch prüfen, ob den Falschparkern nicht dadurch ein geldwerter Vorteil und damit Arbeitslohn zugeflossen ist, weil der Arbeitgeber ihnen gegenüber einen Regressanspruch hatte, auf den er verzichtet hat.

Dass es sich bei den Parkverstößen um Ordnungswidrigkeiten im absoluten Bagatellbereich handelt, spielt nach Meinung des Bundesfinanzhofs für die Beurteilung, ob Arbeitslohn vorliegt, keine Rolle.

Der BFH hatte sich im Juli 2004 schon einmal mit einem vergleichbaren Sachverhalt zu befassen. Er hatte auch seinerzeit zu Gunsten der Klägerin entschieden (VersicherungsJournal 15.4.2005).