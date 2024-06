Finanztest: Riesige Unterschiede bei den Zusatzleistungen der Krankenkassen

20.6.2024 – Die Stiftung Warentest hat die Ergebnisse ihres Vergleichs von Beiträgen und Leistungen in der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht. Besonders günstige, frei zugängliche Anbieter sind demnach die BKK Firmus, die HKK und die Audi BKK. Bei den über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinausgehenden Leistungen sind riesige Unterschiede zu beobachten.

Die Stiftung Warentest hat die Beiträge und die zusätzlichen Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) untersucht und die Ergebnisse in der Ausgabe 7/2024 ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht.

68 Krankenkassen im Vergleich

Die Redakteure haben für ihre Auswertung nach eigenen Angaben 68 für alle Versicherten geöffnete Krankenkassen unter die Lupe genommen. Bei diesen seien rund 98 Prozent aller gesetzlich Krankenversicherten abgesichert, wird herausgestellt.

Folgende Körperschaften beantworteten die gestellten Anfragen nicht und wurden in der Auswertung „auf eigenen Wunsch“ nicht berücksichtigt. Hierzu gehören laut der Magazin-Webseite die Körperschaften BKK Akzo Nobel Bayern, BKK Textilgruppe Hof, BKK Werra-Meissner, Bosch BKK und WMF BKK.

Die günstigsten Krankenkassen

Laut der aktuellen Auswertung von Finanztest ist die BKK Firmus mit insgesamt 15,5 Prozent Gesamtbeitragssatz (14,6 Prozent plus 0,9 Prozent Zusatzbeitrag) die günstigste Körperschaft. Dies war auch im Vorjahr nicht anders (VersicherungsJournal 26.9.2023).

Betrachtet man den gesamten Markt, also inklusive der „geschlossenen“, nicht frei zugänglichen Krankenkassen, so liegt die BKK Voralb Heller Index Leuze (15,1 Prozent) in Front vor der BKK Groz-Beckert (15,3 Prozent) (9.1.2024).

Dahinter folgen mit Gesamtbeitragssätzen zwischen 15,58 und 15,9 Prozent die Handelskrankenkasse (HKK), die Audi BKK, die BKK Herkules, die BKK Faber-Castell & Partner, die BKK Public, die Techniker Krankenkasse, die BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (SBH), die AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse und die Hanseatische Ersatzkasse HEK.

Die teuersten Akteure werden in der aktuellen Finanztest-Ausgabe nicht genannt – anders als im Vorjahr. Hier müssen Mitglieder der AOK Nordost nach einer Erhöhung des Zusatzbeitrags um 0,8 Punkte auf insgesamt 17,3 Prozent marktweit den höchsten Beitragssatz zahlen.

Extraleistungen im Vergleich

„Nachdem zum Jahreswechsel mehr als die Hälfte der in unserem Vergleich enthaltenen 68 Krankenkassen ihren Beitrag erhöhten, kamen bis Anfang Juni nur noch vier hinzu, die angepasst haben.“ Dies schreiben die Tester in dem Heftartikel, ohne jedoch Ross und Reiter zu nennen.

Viele Körperschaften hätten aber noch etwas anderes geändert – nämlich ihre Extraleistungen ausgedehnt, die sie zusätzlich zu den gesetzlich festgelegten Gesundheitsleistungen anbieten können. Welcher Akteur bei welcher Extraleistung draufgepackt hat, wird allerdings nicht verraten.

Dafür werden in einer vielspaltigen Tabelle ausgewählte Extraleistungen in ihrer kassenindividuellen Ausprägung für alle 68 Vergleichskandidaten aufgelistet. Hierzu gehören neben Zahnreinigung und Extraleistungen für Kinder und Jugendliche sowie in den Bereichen Vorsorge und alternative Behandlungsmethoden auch Bonusleistungen für gesundes Verhalten sowie besondere Services.

Große Unterschiede…

Beim Leistungsspektrum der einzelnen Krankenkassen sind kräftige Unterschiede zu beobachten. Dies wird an dem in dem Heftartikel gelieferten Beispiel „Kompaktprävention/Gesundheitsreisen“ deutlich. Nach Angaben der Finanztester subventionieren zwar fast alle Kassen Gesundheitsreisen und schössen für die Kompaktkurse zwischen 50 und 550 Euro zu.

Viele Körperschaften zahlten Zuschüsse, aber nur nach vorheriger Prüfung. Bei einigen Kassen müssten Versicherte nachweisen, dass sie zuhause keine Zeit für einen Kurs hätten, während bei anderen die Reise einfach online gebucht werden könne.

Als Beispiel wird angeführt: „Wer bei der Bergischen Krankenkasse, der Pronova BKK oder der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland versichert ist, zahlt Anfang Juli 2024 für eine viertägige Reise nach Winterberg im Doppelzimmer 319 Euro. Enthalten sind Aktiv Walking und Autogenes Training. Bergische und AOK übernehmen je 280 Euro, die Pronova BKK 200 Euro. Der Eigenanteil liegt also nur noch bei 39 beziehungsweise 139 Euro.

…bei Extraleistungen

Weiteres Beispiel: Für eine künstliche Befruchtung zahlen zwölf der 68 aufgeführten Anbieter nur die gesetzlich vorgeschriebenen 50 Prozent der genehmigten Kosten für drei Versuche. 38 Akteure zahlen mehr, während 18 Kassen nur ein spezielles Versorgungsprogramm in teilnehmenden Kinderwunschzentren bieten, die es den Angaben zufolge derzeit nur in neun Bundesländern gebe.

