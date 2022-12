FDP verhindert Pflichtversicherung gegen Elementarschäden

9.12.2022 – Die Beratungen der Länder mit Kanzler Scholz über die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden sind ergebnislos geblieben. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP hat dem Vorhaben „eine Absage erteilt“ und damit „Verwunderung“ ausgelöst.

Bundeskanzler und 16 Ministerpräsidenten waren sich einig: Eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden soll eingeführt werden. „Der Justizminister hat dem heute eine Absage erteilt und damit – wenn ich das sagen darf – Verwunderung ausgelöst“, berichtete NRW-Landeschef Henrik Wüst (CDU) am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die große Runde.

Und fügte an: „Wir sollten so etwas nicht immer erst dann wieder auf die Agenda legen, wenn wieder etwas passiert ist. Denn dann ist der Staat gefordert.“ Üblicherweise trage die Partei des Bundesjustizministers das Verständnis vor sich her, der Staat solle einspringen, so Wüst. „Ob das die bessere Lösung ist, weiß ich nicht genau“, bemerkte er zudem.

Marco Buschmann (Bild: BPA)

Man werde im nächsten Jahr noch einmal beraten. „Wir Länder werben sehr dafür, dass es eine Pflichtversicherung für Elementarschäden gibt“, betonte der Christdemokrat. Nichtsdestotrotz: Die FDP in Gestalt von Justizminister Dr. Marco Buschmann hat offensichtlich dafür gesorgt, dass die Entscheidung (wieder einmal) vertagt wird.

Justizminister gaben grünes Licht

Zum Hintergrund: Die Länderchefs hatten sich auf ihrer Konferenz im Juni für die Wiedereinführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für alle Gebäudebesitzer ausgesprochen. Der Bund war aufgefordert worden, bis zum nächsten Treffen einen Vorschlag für eine Regelung zu erarbeiten (VersicherungsJournal 3.6.2022).

Der Entscheidung war ein Beschluss der Justizministerkonferenz vorausgegangen. Darin heißt es, man würde die Einführung einer Pflicht für private Wohngebäudeeigentümer zur Versicherung gegen Elementarschäden innerhalb eines vom Gesetzgeber auszugestaltenden Korridors für verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen erachten (3.6.2022).

Bislang teuerste Naturkatastrophe

Die Diskussion um eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden war durch die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr (Archiv) neu entfacht worden (26.7.2021). Das Unwetter verursachte einen Versicherungsschaden in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro. Für die deutsche Versicherungswirtschaft war es die bislang teuerste Naturkatastrophe.

Zum Zeitpunkt der Sturzflut waren nur 46 Prozent der Wohngebäude in Deutschland gegen Naturgefahren versichert. In Rheinland-Pfalz, das besonders stark betroffen war, lag die Abdeckung bei 37 Prozent. Nach einer Schätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist die gesamtdeutsche Quote seither auf rund 50 Prozent gewachsen.

GDV forderte Gesamtkonzept

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Einer Pflichtversicherung stand der GDV ablehnend gegenüber. Noch unmittelbar vor der finalen Entscheidung am Donnerstag hatte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen gesagt: „Wir Versicherer appellieren an die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer, Prävention und Klimafolgenanpassung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen.“

Diese seien Dreh- und Angelpunkt, damit Schäden durch Naturkatastrophen und damit Versicherungsprämien finanziell nicht aus dem Ruder liefen. „Eine singuläre Pflichtversicherung löst das Problem nicht, im Gegenteil, sie verhindert keinen einzigen Schaden“, so Asmussen in einer Pressemitteilung.

Der Verband legte bereits im vergangenen Herbst ein „Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung“ (PDF, 79 KB) vor, das unter anderem eine Opting-out-Klausel enthält. Bestehende Gebäudeversicherungen sollen demnach von einem Stichtag an automatisch auf Elementarschutz umstellen, sofern Kunden nicht widersprechen. Neuverträge gebe es nur noch mit Schutz gegen Naturgefahren, hieß es darin.

Teil des Pakets sind zudem verbindliche Schutzmaßnahmen wie Bauverbote in gefährdeten Gebieten, Pflicht zu überschwemmungs-resilienten Baustoffen und Klima-Gefährdungsbeurteilung bei Baugenehmigungen. Ebenso ein Naturgefahrenausweis (14.10.2022), der die Schadenanfälligkeit von Gebäuden aufzeigen soll.

Verbraucherschützer für Pflichtversicherung

Allerdings war sich die Assekuranz nicht ganz einig. Das Thema „Pflichtversicherung“ wurde in den vergangenen Monaten von verschiedenen Marktteilnehmern unterschiedlich beurteilt (13.4.2022). Vorschläge brachten unter anderem auch der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) und der Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. (VZBV) in die Diskussion ein (25.2.2022).

Zuletzt warb der Bund der Versicherten e.V. (BdV) für „ein kollektives Pflichtsystem […], das die Bundesländer zusammen mit der Versicherungswirtschaft als Poollösung bereitstellen und durch einen Zuschlag auf die Grundsteuer finanzieren“.

Gefordert wurde „eine verpflichtende Lösung, die den Einzelnen für eine individuelle Vorsorge weiterhin belohnt und den Staat gleichzeitig verbindlich in die Pflicht nimmt“ (31.5.2022).