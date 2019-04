1.4.2019 – Die gleichen Versicherungsbeiträge für Männer und Frauen waren nur der Anfang. Aufgrund eines Urteils vom 1. April werden die Beschäftigten der Versicherungswirtschaft und ihre Kunden ab sofort vollumfänglich vor geschlechtlicher Diskriminierung geschützt. Als Folge müssen Versicherungs-Bedingungen, Formulare und Visitenkarten geändert werden, Sanitäranlagen umgebaut und zahlreiche Firmen umbenannt werden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte am 1. März 2011 entschieden, dass Versicherer ab dem 21. Dezember 2012 nur noch Unisex-Tarife anbieten dürfen, da durch unterschiedlich hohe Prämien nach dem Geschlecht Frauen diskriminiert würden (VersicherungsJournal 1.3.2011).

Doch das war offenbar nur der Anfang. Inzwischen hat der EuGH ein weiteres Grundsatzverfahren zu diesem Thema entschieden.

Diskriminierung in allen Bereichen verboten

Mit dem Urteil vom heutigen 1. April wird der Versicherungswirtschaft die Diskriminierung von Frauen und Männern in allen Bereichen verboten. Darüber hinaus verlangen die Richter in dem Urteil von der Branche, auch die Diskriminierung von Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen („Diverse“), einzustellen.

Rechtsmittel hat das Gericht nicht zugelassen. Damit ist die Entscheidung per sofort in der gesamten Europäischen Union bindend. Das gilt nicht nur für die verklagte Gesellschaft, sondern für alle Versicherungs-Unternehmen und ihre Vertreter sowie für Versicherungsberater und -makler.

Urteil gilt allumfassend

Die Gerichtsentscheidung umfasst alle Bereiche des Versicherungswesens von den Versicherungs-Bedingungen und der Korrespondenz über die Betriebsorganisation und das Gebäudemanagement bis zum Personalwesen.

So ist jetzt für sämtliche Versicherungs-Bedingungen eine geschlechtsneutrale Sprache zwingend vorgeschrieben. Daher sind männlich-dominierte Ausdrücke wie „Versicherungsnehmer“ tabu. Stattdessen dürfen sie nur noch als „Versicherungsnehmende“ oder ähnlich neutral bezeichnet werden.

Die Richter haben dazu keine detaillierten Wortlisten vorgegeben. Daher müssen die Betroffen selbst überlegen, welches neutrale Synonym sie zum Beispiel für „Vertragspartner“ finden.

Einfacher ist das bei Begriffen wie „der Hausrat“, die leicht durch „das Inventar“ ersetzt werden können. Oder „der Schaden“, an dessen Stelle „das Ereignis“ oder „das Unglück“ treten könnte.

Korrespondenz wird komplizierter

Auch in der Korrespondenz ist jetzt Kreativität gefragt. Statt der nicht Divers-gerechten Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ könnte man zum Beispiel „Sehr geehrte Menschen“ oder sehr geehrte Angeschriebene“ formulieren.

Auch viele Berufsbezeichnungen der Absender müssen geändert werden. So könnten zum Beispiel „Abteilungsleiter“ zu „Abteilungsleitenden“ werden. Alle Betroffenen müssen zudem umgehend ihre Visitenkarten neu drucken lassen.

Positives für Stellenanzeigen

Die neutralen Berufsbezeichnungen müssen auch bei Stellenausschreibungen verwendet werden. Statt zum Beispiel „Sachbearbeiter“, „Sekretärin“ oder „Vertriebsleiter“ dürfen nur noch „Sachbearbeitende“, „Sekretärende“ oder „Vertriebsleitende“ gesucht werden.

Bisher mussten Personaler immer sorgfältig darauf achten, den Zusatz „(m/w/d)“ hinter dem Beruf zu nennen, damit sich Männer Frauen und Diverse gleichermaßen angesprochen fühlen. Dieser Zusatz kann dank der neutralen Bezeichnung der Stellen ab sofort entfallen. Somit hat das Gerichtsurteil auch etwas Positives.

Viele Versicherer müssen sich umbenennen

Die Firmenbezeichnungen geschlechtsneutral umzubenennen, dürfte eine besondere Herausforderung sein. Spontane Ideen, wie etwa „die Barmenia Versicherung“ zukünftig „das Erbarmen Versicherung“ zu nennen, könnte für Diskussionen sorgen.

Das gilt ebenso für den Vorschlag, statt „die Continentale“ fortan „das Continentalent“ und statt „die Debeka“ zukünftig „das Debekasino“ zu schreiben. Weitere Ideen sind, „die Ergo“ durch „das Ergometer“, „die Provinzial“ durch „das Provinzielle“ und „die Swiss Life“ durch „das Schweitzer Leben“ zu ersetzen.

Simpel könnte die Lösung für „die Neue Leben“ und „die Signal“ aussehen: sie bräuchten nur das „die“ durch „das“ ersetzen. Für „den Volkswohl Bund“ ist „das Verbundene Volkswohl“ im Gespräch.

Relativ einfach hat es auch der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM). Der könnte sich schlicht „Bundesverbandelte Deutsche Versicherungsmakelnde e.V.“ nennen. Damit wäre auch der niedrige Frauenanteil in der Mitgliedschaft elegant kaschiert. Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) könnte sich als „Bündnis der Versicherungsnehmenden e.V.“ bezeichnen.

Toiletten werden umgebaut

Dass es in den Direktionen der Versicherer getrennte Toiletten für Männer und Frauen gibt, wird vom EuGH ebenfalls nicht weiter toleriert. Damit würden die „Diversen“ in unzumutbarer Weise diskriminiert.

Erschwerend komme hinzu, dass die getrennten WCs nur für die einfachen Angestellten vorgesehen seien, während die sanitären Einrichtungen, die für die Vorstandmitglieder jeweils einzeln zur Verfügung gestellt werden, bereits „unisex“ seien, führten die Richter aus. Damit würden die Bediensteten ihren Chefs gegenüber diskriminiert.

Daher müssen die Toilettenanlagen komplett auf Unisex umgerüstet werden.

Erste Reaktionen

So kurz nach der Gerichtsentscheidung liegen seitens der Politik und der Berufsverbände noch keine offiziellen Stellungnahmen vor. Gleichwohl konnte das VersicherungsJournal bereits erste Reaktionen einsammeln.

In der EU-Kommission zeigte sich ein enger Mitarbeiter des zuständigen Kommissars erleichtert, dass der Gerichtshof den Beamten, die ähnliche Pläne bereits in der Schublade hätten, zuvorgekommen ist. So ziehe sich das Gericht den Zorn der Betroffenen zu und nicht die Kommission, so der Informant.

Aus dem Bundesministerium der Finanzen war nur zu erfahren, dass man aufgrund des Gerichtsurteils erwäge, sich politisch korrekt in „Bundesministerium des Geldes“ umzubenennen.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bereite derzeit eine Pressemitteilung zu dem Sachverhalt vor, hieß es in mehr oder weniger gut unterrichteten Kreisen im Umfeld des Verbandes. Darin werde offiziell die zusätzliche Gängelung der Branche beklagt werden. Nicht erwähnt werde dort, dass der zusätzliche Bürokratieaufwand ein willkommener Anlass sei, die Versicherungsbeiträge zu erhöhen.

Konjunkturprogramm

Keine Sorgen machen sich die Gewerkschaften. Das Urteil sichere auf Jahre zahlreiche Arbeitsplätze, wird hinter vorgehaltener Hand frohlockt.

Das gilt offenbar auch für die Druckindustrie. Die wittert nun Großaufträge aus der Branche für den Neudruck sämtlicher Formulare. Dementsprechend sind deren Börsenkurse am 1. April schon kräftig gestiegen.

Auch das Baugewerbe freut sich auf die in Aussicht stehenden Aufträge für die Umbauten der Sanitäranlagen.