Erneut weniger Versicherer

7.11.2018 – 2017 ist die Zahl der unter deutscher Aufsicht stehenden Versicherungs-Gesellschaften weiter zurückgegangen, wenn auch nur minimal. Dies zeigt die aktuelle Bafin-Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen. Auf Zehnjahressicht betrachtet, war die Reduzierung in Leben am größten (minus rund ein Achtel). In Kranken ging es um etwa ein Zehntel und in Schaden/Unfall um rund etwa ein Zwölftel bergab.

Die Zahl der Versicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds hat sich auch im vergangenen Jahr weiter reduziert. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hervor.

In der amtlichen Statistik wird (inklusive der zehn unter Landesaufsicht stehenden Anstalten des öffentlichen Rechts) mit 569 Gesellschaften (Stand: 31. Dezember 2017) eine weniger aufgeführt als ein Jahr zuvor. 2013 waren es letztmals über 600, 2010 sogar noch 623 Gesellschaften. In nur sieben Jahren hat die Zahl damit um rund neun Prozent abgenommen.

Vor allem Zahl der Kompositversicherer nimmt ab

Auf Zehnjahressicht betrachtet, zeigt sich ein deutlicher Konzentrationsprozess in der Versicherungsbranche. So reduzierte sich die Zahl der Lebensversicherer um 13 Prozent. Bei den Krankenversicherern gab es ein Minus von 9,5 Prozent, bei den Schaden-/ Unfallversicherern ein Minus von 8,4 Prozent.

2017 ist der rückläufige Trend so gut wie zum Erliegen gekommen. So standen zwar weniger Pensions- sowie Sterbekassen unter Bafin-Aufsicht. Dafür erhöhte sich die Zahl der Pensionsfonds. Die Zahl der beaufsichtigten Lebens-, Kranken-, Schaden-/Unfall- sowie Rückversicherungs-Unternehmen veränderte sich im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 31.1.2018) nicht.

Dies dürfte vor allem auf die relativ hohe Zahl an Neugründungen zurückzuführen sein. So haben etwa die Volkswohl-Bund-Tochter Dortmunder Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 30.6.2017) sowie die Digitalversicherer Ottonova Krankenversicherung AG (VersicherungsJournal 13.6.2017) und Element Insurance AG (VersicherungsJournal 12.10.2017) den Markt betreten.

Andererseits fanden auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Verkäufe oder Verschmelzungen statt (VersicherungsJournal 9.1.2017, 16.8.2017, 17.8.2017, 4.9.2017, 18.12.2017).

Über 275 Milliarden Euro verdiente Bruttobeiträge

Die 569 in der Statistik aufgeführten Versicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds erzielten 2017 verdiente Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von knapp 275,5 Milliarden Euro (plus rund drei Prozent).

Knapp 86 Milliarden Euro des Beitragsaufkommens entfielen auf die Lebensversicherung, wie aus der Erstversicherungs-Statistik weiter hervorgeht. Dies entspricht einem Anteil von fast unverändert nicht ganz einem Drittel. Mit weit über 81 Milliarden Euro sind fast 30 Prozent der Schaden-/ Unfallversicherung zuzuordnen. Der Anteil hat sich binnen Jahresfrist um über zwei Prozentpunkte erhöht.

Mit 58,8 Milliarden Euro erzielten die Rückversicherer über ein Fünftel der Prämieneinnahmen, während mit annähernd 39 Milliarden Euro fast ein Siebtel der Krankenversicherung zuzurechnen ist. Die Pensionskassen kommen auf einen Anteil von etwa einem Fünfzigstel. Pensionsfonds fallen kaum und die Sterbekassen so gut wie gar nicht ins Gewicht.